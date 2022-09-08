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【MIRROR成員】Jeremy與MIRROR兄弟同角逐CASH獎項　歌迷會辦9項公益活動傳愛

娛樂 16:18 2022/09/08

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人氣組合MIRROR因7月底紅館演唱會上發生的大型事故而暫停8月、9月的公開活動。今天（9月8日）是成員李駿傑（Jeremy）的27歲生日，Jeremy的歌迷會Jeremy Lee Fans Club舉辦9項公益活動，令一眾Unicorns（Jeremy粉絲暱稱）將愛傳承！

壽星仔Jeremy更迎來喜訊，事關他以新人姿態角逐《CASH金帆音樂獎》的最佳男歌手演繹獎，其首支個人單曲《半》更獲5項提名，值得恭喜！

MIRROR角逐CASH獎項

CASH於日前公佈各大獎項首輪提名名單，由業內音樂人提名及投票，得獎者必須為香港作曲家及作詞家協會成員，獎項包括最佳歌曲大獎、最佳旋律、最佳歌詞、最佳編曲、最佳合唱演繹、最佳樂隊演繹、最佳男、女歌手演繹及最佳正統音樂作品。

姜濤《Dear My Friend，》、呂爵安（Edan）《E先生連環不幸事件》、Anson Lo《Megahit》、Jeremy《半》，柳應廷 （Jer）《砂之器》及《神奇之路》獲提名「CASH 最佳歌曲大獎」。

在最佳旋律獎方面，《半》、《E先生連環不幸事件》、《不可愛教主》、陳卓賢（Ian）的《留一天與你喘息》也在名單當中。而最佳歌詞獎中也見MIRROR成員的作品，包括：周耀輝填詞的《半》、林若寧填詞的《Dear My Friend， 》。

Jer的《MM7》、《砂之器》與《人類群星閃耀時》、Anson Kong與王智德（Alton）的《Rebound》、《半》、《E先生連環不幸事件》、姜濤的《Master Class》獲提名最佳編曲獎！

MIRROR、ERROR、COLLAR獲提名「最佳合唱演繹獎」當然不令人驚訝，MIRROR《BOSS》、《Innerspace》、《WARRIOR》、《WE ARE》同獲提名，《Rebound》、《突如其來的心跳感覺》（Anson Lo、Edan主唱）、《飄流教室》（古巨基、Edan主唱）也入選。

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爭男歌手演繹獎

在最佳男歌手演繹獎，獲提名的MIRROR成員有姜濤（Dear My Friend,）、Jer（MM7、砂之器、人類群星閃耀時）、Jeremy（半），而張敬軒、林家謙、許廷鏗、馮允謙、MC 張天賦、 張進翹（Manson）、TysonYoshi 、湯令山、JNYBeatz、林曉峰、林海峰、鍾鎮濤也有份獲提名，一同爭奪獎項。

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9項公益活動

Jeremy的歌迷會Jeremy Lee Fans Club為呼應生日月份「九」，及Jeremy早前推出的第二首個人單曲《九》，特意推出9項公益活動，召集Unicorns身體力行參與公益活動，將愛傳承。

當中的9項活動包括：環保回收行動、再造皂工作坊、參與惜食堂義工活動以協助處理食材及製作膳食餐盒、物資捐贈、捐出$22222予動物伴我行會社、捐出908個飯盒予北河同行、捐出908個愛心健康月餅予銀杏館、參與手繪花燈工作坊、參與種植活動。

另外，歌迷會也在旺角街頭準備了中秋別注版戶外Billboard，與大家共度佳節！

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最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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