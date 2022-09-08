  • 31°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 14:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戰時炸彈】鶴咀以東海域發現約重1噸水雷　今起封鎖附近區域明午引爆

社會 13:10 2022/09/08

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

鶴咀以東海域發現一枚懷疑炸彈。警方爆炸品處理課人員將於明日（9日）下午引爆該水雷。警方及海事處今日（8日）中午12時至明日行動結束期間，會封鎖有關區域，並在海陸空實施管制安排。

警方指，於8月9日接獲一名市民報案，隨後警方於鶴咀東北約1.4公里的15米深海床發現該水雷。爆炸品處理課人員其後前往現場檢驗，確定炸彈為一枚二戰時期遺留的英式水雷，呈圓球狀，高約1米，長約1.5米，估計重約1噸。警方指，該水雷雖沒有即時危險，惟內藏的500磅高性能炸藥相信仍具爆炸威力，遂決定在水底處理該水雷。

為配合行動，警方將於今日中午開始在鶴咀一帶包括陸上、海上及空中，實施管制安排，鶴咀道及前往鶴咀山附近一帶行山路徑將列為行動區域，現場將實施人流及車流管制直至處理水雷行動結束。警方呼籲，公眾人士切勿於特別行動期間前往鶴咀範圍一帶。另外，因鶴咀道為道路限制區，除持有有效許可證的車輛及的士外，其他機動車輛一律禁止駛入該路段。
 
另外，五分洲對開水域0.75公里（0.4海里）向東延伸2公里（1.1海里）範圍及鶴咀向東延伸2公里範圍（1.1海里）內之水域列為臨時封鎖範圍，所有船隻不准進入；警務處處長已根據香港法例第448G章《小型無人機令》第19(2)及(8)條所授予的權力，就該命令第18(1)條，指定以鶴咀為中心的半徑5公里範圍，包括該範圍的空域，為小型無人機的限制飛行區，實施時間為9月9日早上9時至下午3時。同時，民航處處長亦根據香港法例第448C章《1995年飛航（香港）令》第69條劃定限制飛行區，所有飛機的飛行高度下限為離海面500米，其他飛行器亦不能在該範圍內飛行。
 

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

罪案 警務處 民航處 爆炸品 海事處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
10:50 2022/09/07
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
【奪命意外】安達臣道地盤天秤塌下擊中多個貨櫃辦公室　增至3死6傷
18:36 2022/09/07
【奪命意外】安達臣道地盤天秤塌下擊中多個貨櫃辦公室　增至3死6傷
【生命鬥士】證實患乳癌同時疑患肝癌　歌手曾路得陷人生低點：唔知要醫邊樣先
16:08 2022/09/07
【生命鬥士】證實患乳癌同時疑患肝癌　歌手曾路得陷人生低點：唔知要醫邊樣先