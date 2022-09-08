【戰時炸彈】鶴咀以東海域發現約重1噸水雷　今起封鎖附近區域明午引爆

鶴咀以東海域發現一枚懷疑炸彈。警方爆炸品處理課人員將於明日（9日）下午引爆該水雷。警方及海事處今日（8日）中午12時至明日行動結束期間，會封鎖有關區域，並在海陸空實施管制安排。

警方指，於8月9日接獲一名市民報案，隨後警方於鶴咀東北約1.4公里的15米深海床發現該水雷。爆炸品處理課人員其後前往現場檢驗，確定炸彈為一枚二戰時期遺留的英式水雷，呈圓球狀，高約1米，長約1.5米，估計重約1噸。警方指，該水雷雖沒有即時危險，惟內藏的500磅高性能炸藥相信仍具爆炸威力，遂決定在水底處理該水雷。

為配合行動，警方將於今日中午開始在鶴咀一帶包括陸上、海上及空中，實施管制安排，鶴咀道及前往鶴咀山附近一帶行山路徑將列為行動區域，現場將實施人流及車流管制直至處理水雷行動結束。警方呼籲，公眾人士切勿於特別行動期間前往鶴咀範圍一帶。另外，因鶴咀道為道路限制區，除持有有效許可證的車輛及的士外，其他機動車輛一律禁止駛入該路段。



另外，五分洲對開水域0.75公里（0.4海里）向東延伸2公里（1.1海里）範圍及鶴咀向東延伸2公里範圍（1.1海里）內之水域列為臨時封鎖範圍，所有船隻不准進入；警務處處長已根據香港法例第448G章《小型無人機令》第19(2)及(8)條所授予的權力，就該命令第18(1)條，指定以鶴咀為中心的半徑5公里範圍，包括該範圍的空域，為小型無人機的限制飛行區，實施時間為9月9日早上9時至下午3時。同時，民航處處長亦根據香港法例第448C章《1995年飛航（香港）令》第69條劃定限制飛行區，所有飛機的飛行高度下限為離海面500米，其他飛行器亦不能在該範圍內飛行。



【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴