【渣馬2022】渣馬籌委會指仍與政府商討中　「而家冇辦法知道成數」

▲ 渣馬籌委會指仍與政府商討中。（陳永康攝）

近日疫情再度升溫，多項大型賽事受到影響。渣打香港馬拉松2022籌備委員會今日（8日）表示，目前仍然積極與政府商討中，「而家冇辦法知道成數」，冀政府在下周給予方向及指引。

香港田徑總會主席關祺指，自上年疫下復辦渣馬後，已著手籌備今年渣馬，在5月3日與警方、運輸署及康文署等政府部門開會，提出計劃在11月舉辦今年渣馬，並在了解各部門意見後，在6月提交計劃書予文化體育及旅遊局。

關祺表示，6月至今不斷與文體旅局聯絡，籌委會盡力配合政府，修改計劃書以符合政府防疫要求，包括由原本申請的3.7萬名額減至2.5萬人，他形容雙方態度正面，惟仍要視乎其他部門的意見。

關指，今年計劃在11月20日舉辦賽事，但目前距離舉辦日期已是倒數階段，但政府仍未確定是否批准，籌委會需要與協辦機構交代，而且跑手準備比賽亦需時，籌委會冀望政府能在下周給予回覆及指引。

關祺表示，渣馬今年是第25周年，已經不只是一個體育活動，包含不少元素例如慈善、教育、傷健共融理念等，而且市民在疫情下對這些體育盛事「餓咗好耐」，希望能透過渣馬為社會注入正能量。他重申，田徑總會將公眾健康作最大考慮，在平衡各方面，希望在有上年的經驗下，今年能繼續舉辦渣馬。

香港田徑總會行政總監伍于豪表示，去年要求參賽選手72小時前進行核酸檢測，今年則改為須在48小時前進行核酸檢測，並須在當日出發前進行快速測試。至於接種疫苗要求，伍于豪指，今年會改用政府的「疫苗通行證」，參賽選手必須符合「疫苗通行證」的要求，並為「藍碼」方可參賽。

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記者：李榮忠