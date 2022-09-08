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【娛論潮】探討偶像歌手演偶像劇主原　Phoebus獲讚即怕醜不知所措

娛樂 13:36 2022/09/08

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P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、王智騫（Martin）以及余潔滢齊齊為ViuTV節目《MM730 – 娛論潮》擔任嘉賓。（ViuTV提供）

ViuTV節目《MM730 – 娛論潮》由馬騮搣（Gladys）及黃奕晨（Dixon）將擔任節目主持，每集與不同範疇的嘉賓探討娛樂及潮流文化的發展趨勢。

【娛論潮】「男女B」陳湛文Yoshi成非一般CP　顧定軒Manson有CP粉絲團

偶像劇

今晚（９月8日）播出的《MM730 – 娛論潮》請來曾出演偶像劇的P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、王智騫（Martin）以及余潔滢（Zoe），更邀得電視導賞員游大東擔任嘉賓，與兩位主持討論有關偶像劇。

討論中發現在場各位都是台劇迷，更熱愛看各類的經典偶像劇。

【MM730】ViuTV晚上7時半綜藝節目新排陣　每晚不同主題搶老中青市場

（ViuTV提供）

Phoebus被用作例子

香港偶像劇大多以運動為主，余潔滢直言覺得做運動和擔任校隊的男生特別有吸引力，更怕醜講起：「中學嘅初戀都係手球隊。」引得全場集體起哄。

隨後，談及選擇偶像歌手演出偶像劇的原因，游大東指製作組可能希望借助偶像歌手的人氣撐起劇集，更用Phoebus作為例子，聞言的Phoebus嚇到「唔敢出聲」，更笑言自己未必是個好例子。

眾人隨即鼓勵Phoebus，指近期的作品都收獲不少好評，亦大讚Phoebus演技好。

最新影片：古天樂劉青雲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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