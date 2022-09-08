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【男童死亡】懷孕母親涉虐殺5歲兒　鄧藹霖批不適合當媽︰生仔須考牌

育兒經 17:12 2022/09/08

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5歲男童被形容為發展遲緩、情緒容易激動好難教，但這絕不該成為他被虐待的藉口。

我不是說笑的，我向來認為生仔須考牌。

既然駕車必須考牌，為甚麼生仔毋須考牌？

要駕駛一輛車的人必須考牌，是因為要確保路上其他使用者的安全。那麼決定把小生命帶來這個世界，每天需要掌控小生命福祉的人，為甚麼毋須先確定自身資格？

我當然清楚，若生仔必須先考牌的話，會牽涉嚴肅的人權議題，那麼請問有沒有人可回答我，那個被虐慘死的五歲男童，他的人權又有誰來捍衞？他就連謙卑地生存的基本權利也被掠奪呢！

男童被形容為發展遲緩、情緒容易激動，屬於難教的類型，若這是天生的，男童根本沒得揀，絕不該成為他被虐待的藉口。

最新影片推介︰

事實上，過去我曾接觸過不少個案，孩子有不同程度的學習困難和情緒問題，其實是因為幼年時曾被嚴重體罰而引致腦部受損呢！那個小小的身軀卻遍布新舊傷痕的男童，姑勿論是屬於哪一類，他都是沒得揀呀！

生與不生，大人有得揀，卻不是人人都適合當爸媽的。

情緒不穩定，容易發脾氣兼且有暴力傾向的人，絕對不適合當爸媽。長期經濟拮据，自己都沒能力溫飽的人，請不要當爸媽。沉迷性愛卻又完全沒有避孕意識的人，請不要放任生育，須知道珍貴的小生命絕非跟不同男人交往的紀念品呀！

即使不考牌，決定生育前也該回答詳盡的問卷，先來了解自己是否適合當爸媽呢！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為《生仔須考牌？

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撰文 : 鄧藹霖

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