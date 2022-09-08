【洗衣機藏菌】洗衣機濾網滿佈寄生蟲　專家教4招KO洗衣機藏污垢貼士

▲ 洗衣機濾網滿佈寄生蟲，專家教4招清潔大法。

洗衫原本是希望乾淨，但有沒有想過用洗衣機洗衫可以愈洗愈污糟? 外國便有人從洗衣機內籠，輕易地從過濾器位置挖出一些泥黑污垢，然後再將樣本置於顯微鏡下觀察，竟然嚇見大量大量蠕蟲、線蟲和其他不知名的寄生蟲。有關短片被放於社交平台後，隨即引來熱議，不少網民大表嘔心。事實上，美國曾有研究發現，洗衣機內布滿細菌，若不定時清潔，有機會在洗衣服時再沾染其他衣服。洗衣機用半年後，細菌含量隨時較廁所馬桶還要多。

最新影片:

過濾器是寄生蟲溫床

根據「oneminmicro」的instagram影片，只見有人打開洗衣機過濾器的面蓋後，用了一枝棉花棒輕輕於入面一掃，便有一小堆泥黑污垢，有關樣本於顯微鏡下，各式各樣的寄生蟲迅即無所循形，如有蠕蟲、線蟲，以及塵蟎，全是可以引致身體過敏。影片曝光後，有網民亦留言指，終明白自己為何每次將已洗完的衣服穿上身時，皮膚總會出現紅疹。

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洗衣機易藏細菌

據美國ABC News早前報道，美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba，曾對洗衣機中的細菌進行廣泛研究，他發現洗衣機內布滿細菌，有機會在洗衣服時交叉感染，

如果只洗一堆內衣，水中將有約1億個大腸桿菌，它們可以被轉移到下一批衣物中。

Charles Gerba在檢測100部使用過的洗衣機時，他發現60%帶有大腸桿菌群（Coliform Bacteria）、10%帶有大腸桿菌（E. coli）。由於洗衣機內有大量塑料，可為容納細菌的生物膜提供舒適的住所，而大腸桿菌可以潛伏很長時間，以污染下一批衣物。除了大腸桿菌，Gerba亦發現沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等，感染沙門氏菌會引起腹瀉、嘔吐等症狀，而葡萄球菌感染則會引起皮膚刺激，甚至血液、骨骼感染。研究又指如果3年沒有清潔洗衣機，細菌含量更高達70多萬，是馬桶的530倍。

減少洗衣機藏垢4大貼士

洗衣機維修專家劉敬康指出，洗衣機長期不清潔，其實是污水洗衣服。下文將為大家傳授4招正確清潔洗衣機貼士。

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DIY清潔貼士

洗衣機維修專家劉敬康曾指，DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，使用時要注意以下事項：

1. 梳打粉

注意：

需留意使用份量。若將太多梳打粉放入洗衣機格，或因水力不足而不能沖走所有梳打粉，導致洗衣機格淤塞，日積月累下，洗衣機有機會漏水。

勿用梳打粉加醋，要二選一。因為梳打粉是鹼性，白醋是酸性，兩者中和，效果稍遜。

建議：

每次清潔洗衣機用半磅梳打粉。以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

2. 洗衣機清潔劑

注意：

不論粉狀或液體狀態的洗衣機清潔劑，在清洗衣機時，均可能產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

建議：

洗衣機宜每月2次「小洗」。其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。

劉敬康提醒，即使每月跟從指示「空機」洗2次，一般只能清除3成污垢，故約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

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責任編輯：羅嘉欣