【失衡凶間】陳湛文演詠春師傅　獲小齊大讚：是位很好的對手

▲ 《失衡凶間》

由3個故事組成的電影《失衡凶間》內，其中由故事《唐樓》的導演馮志強找來認識多年的好拍檔任賢齊（小齊）壓陣，並夥拍吳海昕、陳湛文及麥詠楠等新鮮面孔，扮演住在同一棟唐樓的街坊擊。

這個新組合確實擦出導演期望的火花，任賢齊大讚戲中多位對手，其中一位是曾憑《三夫》獲得亞洲電影大獎及金像獎最佳新演員提名的陳湛文。

小齊表示：「陳湛文的演技很好，是個硬底子舞台劇演員。他的表現和對白都好清楚鮮明，演戲的節奏感強，表情變化也交足戲。跟他合作我覺得很興奮，他是位很好的對手。」

▲ 陳湛文在演詠春師傅。

陳湛文高興與前輩合作

在戲中扮演詠春教練吉仔的陳湛文，與導演對於如何演繹角色也作很多討論，他很享受導演與演員一起商量，互相配合，認為這是集體創作最珍貴的一環。他很高興能夠與馮志強導演及戲中幾位前輩任賢齊、寶珮如及車保羅合作。

另一位值得留意的新演員是曾參加《全民造星III》的麥詠楠，她在戲中扮演怪人一角深得導演及小齊讚賞。小齊表示：「與詠楠是第二次合作，她今次扮演怪人演出很辛苦，不但要將面部塗白，化上超大黑眼圈，更要躲在樓梯轉角不能郁動。她很用心演戲，希望她將來有更好的發展。」

▲ 麥詠楠演神秘角色。

麥詠楠化怪妝

麥詠楠扮演怪人除化怪妝，戴上駝背，在外型落足心思外，埋位時她一直是濕身演出，演繹令人分不出是人是水鬼的神秘角色。

導演馮志強說：「我很感激她的演出，她是一位很出色新演員。電影中大部分時間都看不到她的臉，她要用很多肢體語言去表達狀況，繼而令一眾演員產生恐懼。」

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪