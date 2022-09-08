【襲擊女友】疑被散布患性病後毆打女友　律師否認襲擊及刑恐等3罪受審  

▲ 被告何俊鋒。(梁錦麟攝)

38歲律師透過交友程式「Tinder」結識女友，兩人訂婚後關係變差，女方疑散布男方患性病後，再到其住所安撫他。男方疑於單位內襲擊女方，扔爛其手機後將半裸女方趕出屋外，並威脅指報案便將其裸照放到網上，令其身敗名裂。涉案律師否認襲擊及刑恐等共3罪，案件今（8日）於東區裁判法院開審。事主供稱為其他女性提防，遂將被告患性病的消息散播予其親友。事主形容被告拍打其後背時「力度一下比一下重」，被告掌摑她力度幾乎能打死她。

被告何俊鋒（38歲），報稱律師，被控1項襲擊致造成身體傷害、1項刑事損壞及1項刑事恐嚇罪。控罪指，被告於2018年11月16日在跑馬地一單位襲擊女子丁勺珈，而對她造成身體傷害。另被控於同日同地損壞丁的手提電話，以及威脅丁會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。

任職秘書的事主丁勺珈供稱，她與被告透過交友程式「Tinder」結識， 2015年成為情侶，2017年訂婚，案發時兩人正鬧分手，現時兩人並沒有關係。丁指，案發前將被告患性病的消息透露予被告家人及朋友，為了安撫被告，丁遂於案發時前往被告家中。

▲ 事主丁勺珈。(梁錦麟攝)

丁指，被告凌晨回家後，她便脫去被告的衣服，當時兩人只穿內褲躺在床上。丁嗅到被告的酒氣後，質問被告為何不回覆訊息，以及晚上去了那裏。被告坐在床邊破口大罵「我去邊關你咩事，我依加使乜對你咁好」。

丁續指，她隨即質問被告為何對她不如從前，被告突然以手掌大力拍打她的後背，並大叫「我好憎你啊」，並兩度拍打丁後背，「力度一下比一下重」。丁指被告再大力拍打她的左大腿三下，右大腿一下。丁遂用手機拍下傷勢，被告見狀後搶走其手機，再兩度用力將手機扔到地上。

丁指便衝入廚房取走感冒藥，再走出客廳對被告說，「你打到我咁都係想打死我啫，我就食晒啲藥俾你睇」，說罷便將手中的感冒藥放到口中，被告遂將丁口中的藥挖出，再捉着丁雙臂大力搖晃，大叫「你係咪痴咗線啊」。

丁指當時隨即推開被告，其間被告的眼鏡跌在地上，被告遂掌摑丁，丁形容力度幾乎能打死她。被告再將僅穿內褲的丁趕出門口，丁馬上走回屋內再安撫被告，之後返回睡房睡覺。

丁指，她於早上起床後，被告步出洗手間後指罵她「你試下報警呀，你夠膽報警嘅，我就將你嘅裸照放上網，等你身敗名裂，我喺香港撈唔掂可以返新加坡」。丁事後待被告離開香港後報警。

被問到為何受襲後未離開被告單位，丁供稱，由於她與被告有3年感情，加上當時擔心再刺激到被告，所以未有離去。辯方盤問時向丁指出，被告當晚明確表示希望丁離開單位，丁指被告一直反口覆舌，因此未知他的真正意思。丁續指，為了其他女性提防，因此在網上搜尋被告的親友，再散播被告患性病的消息。

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記者：梁錦麟