【黯夜守護者】楊凱博童年廣告照成萬能Key　隨李暉習武有望成武打明星

▲ 楊凱博在《黯夜守護者》與陳煒上演母子內心戲獲讚。

由陳展鵬、陳煒主演的TVB新劇《黯夜守護者》正在熱播，除了害死援交少女好友Maisy（羅毓儀飾）的Cindy（區明妙飾）爆喊戲大有發揮，備受關注之外，飾演陳煒兒子俊仔的楊凱博亦有不少內心戲。昨晚（9月7日）一集劇情講到俊仔為不想好友被罰，一力承擔在校內吸煙的行為。

陳煒深明兒子個性，加上警察「職業病」上身，成功逼供令幾名壞學生承認錯誤，不過就令到俊仔被同學們鬧爆無義氣。面對青春反叛期的兒子，陳煒打算送他到上海讀書，二人上演母子之間的矛盾戲份，貼地劇情成功令觀眾有代入感。

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演出經驗豐富

現年16歲的楊凱博童星出身，參演過不少劇集，包括《城寨英雄》、《降魔的》、《逆天奇案》和《刑偵日記》等，大部分演出均是角色的年輕版。

在2018年，他於《天命》飾演嘉慶皇二子綿寧，另外於《特技人》裡扮演譚俊彥兒子，人細鬼大的他更挪揄老豆，由於兩度扮演父子，故網民笑二人「二百年後再一起」。

到2021年，在以跑步為題材的劇集《大步走》內飾演暗戀劉穎鏇的情竇初開怕醜仔，演出備受讚賞。此外，楊凱博亦有份參與《降魔的2.0》演童年小馬，而最近在新劇《黯夜守護者》亮相，可說十分搶手的童星。

▲ （Instagram圖片）

擁有豐富演出經驗的楊凱博，早於2012年已演出保險公司的廣告，只有6歲的他在廣告裡戴上眼鏡，非常可愛，調皮地說：「乜嘢叫做保險呀？」他不但被讚好有戲，更手舞足蹈，因而被截圖成為萬能Key，令人印象難忘。

楊凱博初時年紀尚小，不知道自己演出的廣告照被改圖，就算懂事後亦未有太大感覺：「估唔到一句說話『乜嘢係保險呀』，同一張相，可以到依家都有人知有人用，都幾好呀。」他直言曾不敢向同學承認電視劇中的是自己，竟跟對方說為孖生兄弟。

楊凱博不但好戲，自小熱愛武術的他更練得一手好功夫，跟隨香港著名武術運動員李暉習武。他分別於2014年及2015年的武術比賽中奪得全能冠軍及亞軍，將來有望成為武打明星！

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