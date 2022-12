【實拍實說by大地升學】 The Royal Masonic School for Girls ｜堪稱倫敦最美校園的女子寄宿學校 | 比維多利亞公園大三倍 | 電影拍攝取景聖地

英國中小學教育展 第1擊: 9月24日(六)英國升學咨詢日 講座。咨詢。評估。預約面試 1 Take過!

學校背景

The Royal Masonic School for Girls創立於1788年,是一所基督教私立寄宿女校,超過200年歷史,為8-19歲的學生提供日校及寄宿服務。The Royal Masonic School for Girls希望可以了解每位學生,從而因材施教。另外,學校重視學生的全方位發展,鼓勵學生參加學校所提供的廣泛課程及課外活動,從中找到自己擅長的領域,激發她們的潛能,在學業及個人興趣之間取得平衡,於各方面都可以取得成就。

學校交通及環境

The Royal Masonic School for Girls位處Hertfordshire的Rickmansworth小鎮,僅需10分鐘的路程便能到Metropolitan及Chiltern地鐵站,而乘搭地鐵前往倫敦市中心只需30分鐘,交通十分方便。另外,學校亦會提供穿梭巴士服務,連接Radlett、Stanmore、Chalfonts等地區,方便學生來往校舍及附近地區。不得不提的是,The Royal Masonic School for Girls校舍的環境十分優美,且有氣派的古雅建築,學校還十分貼心,在所有建築物之間都設有蓋頂,令同學在校內通行時不需日曬雨淋,非常方便。

學術成績

The Royal Masonic School for Girls學生的學術成績非常優秀。在2021年 GCSE中,有77%學生考獲A*-A的成績,85%學生考獲A*-B的成績;而在2021年 A Level考試中,有64%的學生考獲A*-A的成績,85%學生考獲A*-B的成績,大部分學生都能如願到自己的首選大學就讀。

學校設施

The Royal Masonic School for Girls佔地超過200畝,擁有完善的校內設施。體育方面,包括有多用途體育館、室内游泳池、多個球場,還提供露營設備,讓學生能在周末露營;學術及藝術方面,學校有設備齊全的科學實驗室、大型工作室、攝影黑房等,還是英國少數有自己的天文館、天文台的學校。學校為學生提供豐富的課外活動,例如網球、曲棍球、街舞等,積極推動學生多元發展。

學生宿舍

The Royal Masonic School 有三間宿舍,按年級分配宿舍予宿生,共有約 100 名宿生。每間宿舍都有經驗豐富的員工團隊,環境整潔、舒適,宿舍近年經過全面翻新,公共空間的休閒設施亦十分豐富,包括有電視、乒乓球檯等等。大部分宿生都是英國人,其他國籍的學生亦會按比例分配宿舍,令學生能與來自不同國家的人相處,增進文化交流。

