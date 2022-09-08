【港區國安法】質疑支聯會案控方沒足夠證據交付高院　鄒幸彤一方指應毋須答辯

▲ 鄒幸彤。(資料圖片)

已解散的支聯會、前主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，鄒提出初級偵訊，今（8日）於西九龍裁判法院進行第2天聆訊。辯方陳詞時指支聯會的五大綱領是政治理念，被告提倡保存真相和教育公民等，並非顛覆國家政權，控方沒有足夠證據交付高院，被告應被裁定毋須答辯，聆訊押後至明（9日）再訊。

代表鄒幸彤的辯方大律師沈士文陳詞指，國安法生效前，支聯會已成立30年，一直堅持相同綱領，示威集會性質不變，政府及警方從未指稱六四晚會犯法，控方現時卻指控支聯會的宣傳和教育犯法。

辯方續指，控方沒有指出被告煽動他人作出哪些與武力有關的行為或非法行為，若非法行為可不受限制地演繹，則變得荒謬。控方亦沒有證明何謂中華人民共和國的「根本制度」，亦沒有定義被告破壞甚麼「中華人民共和國中央政權機關」。

就支聯會的五大綱領，是旨在提倡保障政治及公民權利，並非推翻國內制度和破壞國內政權機關，綱領同時受人權法保障。支聯會的五大綱領是政治理念，被告提倡保存真相和教育公民等，並非顛覆國家政權。由於控方證據存在明顯漏洞，不足以構成表面證據交付高院，故被告應毋須答辯。

本案被告包括香港市民支援愛國民主運動聯合會、工會幹事李卓人（64歲）、律師何俊仁（69歲）和大律師鄒幸彤（36歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即1項煽動他人顛覆國家政權罪。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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記者：陳曉欣