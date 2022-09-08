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【男生髮禁】黃笏南中學生林澤駿挑戰廢髮禁　平機會調停未達預期正研採法律行動

社會 17:51 2022/09/08

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中學生林澤駿今午（8日）出席平機會調解會議。（陳國峰攝）

東華三院黃笏南中學學生林澤駿6月向平機會投訴，質疑學校校規禁止男生留長髮是違反《性別歧視條例》，冀藉此推動全港學校廢取髮禁校規。林澤駿與校長李靖邦今（8 日）出席平機會閉門調解會議，林澤駿於會後透露，會議未達預期所想，正等待校方進一步回應，並研究採取法律行動。

林澤駿今年6月曾拍片公開表示，希望借其個案推動全港學校廢除男生髮禁。有關投訴獲平機會接納後，平機會首次調停會議原定上月10日進行，惟因校方稱需更多時間諮詢法律意見，最終延期1個月至今日開會。黃笏南中學表示，將以積極、務實態度參與會議，全力配合平機會調解安排，希望雙方能坦誠交流溝通，透過理性討論梳理誤解，令事件平息取得正面進展；並重申校方須恪守會議內容保密、保障學生私隱等原則，不適合對外發放太多資訊。

日前有消息指，辦學團體東華三院高度關注事件，校方「有誠意」尋求共識，願意為林澤駿提供個人調適方案。不過，林澤駿事後向傳媒表示，不認同「特事特辦」的個人調適方案，強調「髮禁令」一日不除，相同事件會再重演，又指自己早前在學校壓力下剪去長髮，質疑校方直至事件向傳媒披露才考慮有關安排。調停過程料需數月處理，倘未能達成協議和解，雙方日後或要對簿公堂。

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記者：馮琪雅

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