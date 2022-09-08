【男生髮禁】黃笏南中學生林澤駿挑戰髮禁　平機會調停未達預期正研採法律行動

▲ 中學生林澤駿今午（8日）出席平機會調解會議，希望爭取學校廢取男生長髮禁令。（陳國峰攝）

東華三院黃笏南中學學生林澤駿6月向平機會投訴，質疑學校校規禁止男生留長髮是違反《性別歧視條例》，冀藉此推動全港學校廢取髮禁校規。林澤駿與校長李靖邦今（8日）出席平機會首次閉門調解會議，林澤駿於會後表明不滿意學校所提方案，調解未達他預期所想，現正等待校方進一步回應，並研究採取法律行動。

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校長李靖邦於會後向記者透露會上向林同學提出調適方案及酌情處理（詳情即看：【下一頁】）。林澤駿於會後因保密原則未有透露學校方案詳情，但他表明不滿意學校所提方案，形容雙方意見分歧、「價值觀好唔同」；林澤駿重申訴求是廢取髮禁校規，提及最近收到不少同學求助，

到底呢條校規畀咗幾多壓力男同學，唔同學校都應該要思考。呢個唔係我一個人嘅事，係整群男生都要面對嘅事，我唔希望自己得到特殊對待，我希望每個人都有公平對待。

林澤駿預計校方很大機會不會讓步，屆時需待平機會進行調查後，若平機會認為校方做法違法，會再邀請雙方進行調解，若最終調解失敗，可向他給予法律援助。他又直言不希望再約下次調停會議，「東華三院係好大機構，要再約一次會議係好繁複」，憶述由投訴至會議期間歷時2個月過程「好辛苦」，

其實係好難嘅一件事，要有好大心理質素先做到，我都好辛苦先捱到2個月，有好多文件、電話、電郵要覆要寫，某程度都好大壓力。

剛升中六的他說：「呢件事會係持久戰，未必喺呢年內或我畢業前搞掂，我都希望可以好快完結事件，面對公開試。由投訴開始過咗2個月先開到1次會，咁嘅狀態絕對會影響我準備公開試。」

他指校規禁止男生前額劉海低過眼眉、兩旁「䄪穗」不可低過耳珠等，而他的劉海早已過眼眉，他在9月開學也曾被風紀查問，惟他估計自己不會因此而受到太大懲罰、不會要求他停課，早前曾因受學校壓力而剪短髮的他，現在打算堅持留長髮，

我覺得長頭髮係比較適合我，今次無論如何都好，都唔會動搖到我嘅諗法。

林澤駿今年6月曾拍片公開表示，希望借其個案推動全港學校廢除男生髮禁。有關投訴獲平機會接納後，平機會首次調停會議原定上月10日進行，惟因校方稱需更多時間諮詢法律意見，最終延期1個月至今日開會。黃笏南中學早前回覆傳媒表示，將以積極、務實態度參與會議，全力配合平機會調解安排，希望雙方能坦誠交流溝通，透過理性討論梳理誤解，令事件平息取得正面進展；並重申校方須恪守會議內容保密、保障學生私隱等原則，不適合對外發放太多資訊。

日前有消息指，辦學團體東華三院高度關注事件，校方「有誠意」尋求共識，願意為林澤駿提供個人調適方案。不過，林澤駿事後向傳媒表示，不認同「特事特辦」的個人調適方案，強調「髮禁令」一日不除，相同事件會再重演，又指自己早前在學校壓力下剪去長髮，質疑校方直至事件向傳媒披露才考慮有關安排。調停過程料需數月處理，倘未能達成協議和解，雙方日後或要對簿公堂。

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記者：馮琪雅