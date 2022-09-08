  • 29°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 01:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【男生髮禁】黃笏南中學生林澤駿挑戰髮禁　平機會調停未達預期正研採法律行動

社會 17:51 2022/09/08

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

中學生林澤駿今午（8日）出席平機會調解會議，希望爭取學校廢取男生長髮禁令。（陳國峰攝）

東華三院黃笏南中學學生林澤駿6月向平機會投訴，質疑學校校規禁止男生留長髮是違反《性別歧視條例》，冀藉此推動全港學校廢取髮禁校規。林澤駿與校長李靖邦今（8日）出席平機會首次閉門調解會議，林澤駿於會後表明不滿意學校所提方案，調解未達他預期所想，現正等待校方進一步回應，並研究採取法律行動。

    點擊圖片放大
    +2

校長李靖邦於會後向記者透露會上向林同學提出調適方案及酌情處理（詳情即看：【下一頁】。林澤駿於會後因保密原則未有透露學校方案詳情，但他表明不滿意學校所提方案，形容雙方意見分歧、「價值觀好唔同」；林澤駿重申訴求是廢取髮禁校規，提及最近收到不少同學求助，

到底呢條校規畀咗幾多壓力男同學，唔同學校都應該要思考。呢個唔係我一個人嘅事，係整群男生都要面對嘅事，我唔希望自己得到特殊對待，我希望每個人都有公平對待。

林澤駿預計校方很大機會不會讓步，屆時需待平機會進行調查後，若平機會認為校方做法違法，會再邀請雙方進行調解，若最終調解失敗，可向他給予法律援助。他又直言不希望再約下次調停會議，「東華三院係好大機構，要再約一次會議係好繁複」，憶述由投訴至會議期間歷時2個月過程「好辛苦」，

其實係好難嘅一件事，要有好大心理質素先做到，我都好辛苦先捱到2個月，有好多文件、電話、電郵要覆要寫，某程度都好大壓力。

剛升中六的他說：「呢件事會係持久戰，未必喺呢年內或我畢業前搞掂，我都希望可以好快完結事件，面對公開試。由投訴開始過咗2個月先開到1次會，咁嘅狀態絕對會影響我準備公開試。」

他指校規禁止男生前額劉海低過眼眉、兩旁「䄪穗」不可低過耳珠等，而他的劉海早已過眼眉，他在9月開學也曾被風紀查問，惟他估計自己不會因此而受到太大懲罰、不會要求他停課，早前曾因受學校壓力而剪短髮的他，現在打算堅持留長髮，

我覺得長頭髮係比較適合我，今次無論如何都好，都唔會動搖到我嘅諗法。

林澤駿今年6月曾拍片公開表示，希望借其個案推動全港學校廢除男生髮禁。有關投訴獲平機會接納後，平機會首次調停會議原定上月10日進行，惟因校方稱需更多時間諮詢法律意見，最終延期1個月至今日開會。黃笏南中學早前回覆傳媒表示，將以積極、務實態度參與會議，全力配合平機會調解安排，希望雙方能坦誠交流溝通，透過理性討論梳理誤解，令事件平息取得正面進展；並重申校方須恪守會議內容保密、保障學生私隱等原則，不適合對外發放太多資訊。

日前有消息指，辦學團體東華三院高度關注事件，校方「有誠意」尋求共識，願意為林澤駿提供個人調適方案。不過，林澤駿事後向傳媒表示，不認同「特事特辦」的個人調適方案，強調「髮禁令」一日不除，相同事件會再重演，又指自己早前在學校壓力下剪去長髮，質疑校方直至事件向傳媒披露才考慮有關安排。調停過程料需數月處理，倘未能達成協議和解，雙方日後或要對簿公堂。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【男生髮禁】黃笏南中學：髮禁為培養簡樸形象　提酌情處理長髮男學生
20:53 2022/09/08
【男生髮禁】黃笏南中學：髮禁為培養簡樸形象　提酌情處理長髮男學生
【男生髮禁】中學曾花半年勸學生棄長髮　非常學校已廢髮禁：30年前校規好脫節
06:02 2022/08/13
【男生髮禁】中學曾花半年勸學生棄長髮　非常學校已廢髮禁：30年前校規好脫節
【男生髮禁】長髮男生曾「被困」醫療室上網課　拒接受調解方案正待平機會調查
06:00 2022/08/13
【男生髮禁】長髮男生曾「被困」醫療室上網課　拒接受調解方案正待平機會調查
【反競爭】競委會修訂《個人寬待政策》增舉報誘因　業務實體及舉報者可同獲寬待
13:55 2022/09/08
【反競爭】競委會修訂《個人寬待政策》增舉報誘因　業務實體及舉報者可同獲寬待
【襲擊女友】疑被散布患性病後毆打女友　律師否認襲擊及刑恐等3罪受審
14:32 2022/09/08
【襲擊女友】疑被散布患性病後毆打女友　律師否認襲擊及刑恐等3罪受審
【港區國安法】質疑支聯會案控方沒足夠證據交付高院　鄒幸彤一方指應毋須答辯
15:14 2022/09/08
【港區國安法】質疑支聯會案控方沒足夠證據交付高院　鄒幸彤一方指應毋須答辯

你可能感興趣

【男生髮禁】黃笏南中學：髮禁為培養簡樸形象　提酌情處理長髮男學生
20:53 2022/09/08
【男生髮禁】黃笏南中學：髮禁為培養簡樸形象　提酌情處理長髮男學生
【男生髮禁】中學曾花半年勸學生棄長髮　非常學校已廢髮禁：30年前校規好脫節
06:02 2022/08/13
【男生髮禁】中學曾花半年勸學生棄長髮　非常學校已廢髮禁：30年前校規好脫節
【男生髮禁】長髮男生曾「被困」醫療室上網課　拒接受調解方案正待平機會調查
06:00 2022/08/13
【男生髮禁】長髮男生曾「被困」醫療室上網課　拒接受調解方案正待平機會調查
東華三院黃笏南中學 中小學教育 性別歧視條例 學校 平機會 中學 歧視

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
13:31 2022/09/08
【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
10:08 2022/09/08
【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
10:50 2022/09/07
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦