【電子學習】近半受訪教師稱電子設備不足以應付教學需要　教聯會倡批專項撥款提升硬件配備

▲ 新冠疫情下，全港學校曾經歷多次停面授課，改為網上學習。（資料圖片）

新冠疫情下，全港學校曾經歷多次停面授課，改為網上學習，令電子學習成為大趨勢。惟教聯會調查顯示，有4成教師反映其任教學校未能做到「教師一人一機」，逾7成教師表示欠缺時間備課及製作教材，近半教師認為未有足夠的電子設備以應付教學需要。教聯會期望教育局加強支援學校推行電子學習，建議提供專項撥款，提升教師的資訊科技硬件配備。

教聯會於今年8月底訪問300多位中小幼及特殊學校教師，結果顯示6成受訪教師指其任教學校會每名教師獲配備一部電腦，其餘只能在特定空間使用電腦。未能做到教師「一人一機」，調查發現主要原因為學校缺乏足夠的資源購置；近半受訪教師認為沒有足夠的電子設備以應付電子教學的需要。

調查亦發現，教師在推行電子學習時，遇到一些障礙。超過7成教師表示欠缺時間備課及製作教材，過半數教師分別表示欠缺使用相關電子設備的技巧、難以管理學生電子學習的進度及缺乏相關學科的電子資源。此外，有4成半受訪教師表示近年學校資訊科技技術員出現流失的情況。過半數教師反映對推行電子學習的信心只是一般。

教聯會副主席梁俊傑期望，教育局可加強支援學校推行電子學習，建議提供專項撥款，提升教師的資訊科技硬件配備，特別是加強幼稚園的相關支援，爭取做到全港教師「一人一機」，並讓學校定期更新電子學習的軟硬件。同時，他亦建議推出更多免費網上教材及資源套，並鼓勵民間團體製作更多電子學習的教材，為教師提供更多選擇。因應近年學校資訊科技技術員出現流失，教聯會亦建議增加撥款以改善待遇，設立資訊科技技術員薪級表，以吸引相關人才在學校任職，同時擴展「電子學習學校支援計劃」(WiFi100/ WiFi900)至參與幼稚園教育計劃的學校，並為幼稚園提供聘請資訊科技人員的資源。

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責任編輯：黃悅晴