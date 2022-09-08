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【施政報告2022】經民聯倡制定放寬入境政策路線圖　籲盡快落實發展郊野公園邊陲

政治 17:21 2022/09/08

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經民聯今日向特首李家超提交施政報告建議。（資料圖片）

最新一份《施政報告》下月16日發表，經民聯今（8日）與特首李家超會面，提交108項建議，當中包括制訂通關路線圖，積極爭取海外抵港人士入境政策調整為「0+7」，並建議盡快落實發展郊野公園邊陲。

經民聯林健鋒指，香港總商會調查顯示，38%受訪者有計劃或已有行動將公司或部份業務遷離香港，當中73%受訪者表示，倘香港放寬旅遊及檢疫要求，會考慮搬回來香港，這些公免離開同時亦會令人才離港，造成惡性循環。該黨除要求入境限制調整由「3+4」調整為「0+7」之外，亦要求政府要求來港及回港人士可以免檢疫，希望及早制定放寬入境政策的路線圖。

另外，該黨亦建議發展郊野公園邊陲、綠化地帶和濕地緩衝區，力爭把佔郊野公園總面積1%、約443公頃 的邊陲地帶劃成住宅用地，作興建公營房屋用途，進一步發展濕地緩衝區，全面增加北部都會區土地供應，並將地積比放寬至平均2至3倍。

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記者：陳葆琳

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