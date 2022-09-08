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【施政報告2022】經民聯建議容許抵港人士免核酸檢疫　籲盡快落實發展郊野公園邊陲

政治 17:21 2022/09/08

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經民聯今日向特首李家超提交施政報告建議。（資料圖片）

最新一份《施政報告》下月16日發表，經民聯今（8日）與特首李家超會面，提交108項建議，當中包括制訂通關路線圖，積極爭取海外抵港人士入境政策調整為「0+7」，並容許來港人士或者回港人士可以免核酸檢疫，又建議盡快落實發展郊野公園邊陲。

經民聯立法會議員林健鋒坦言，「0+7」也「不夠人搶」，因為其他國家已經免核酸檢測和免檢疫，該黨建議訂立復常通關路線圖，盡快恢復與內地通關為首要目標，同時爭取與海外國家恢復正常往來，爭取進一步縮短訪港旅客或回港居民的酒店檢疫日數，以及取消入境前取得PCR核酸檢測結果的要求。

另外，該黨亦建議發展郊野公園邊陲、綠化地帶和濕地緩衝區，力爭把佔郊野公園總面積1%、約443公頃 的邊陲地帶劃成住宅用地，作興建公營房屋用途，進一步發展濕地緩衝區，全面增加北部都會區土地供應，並將地積比放寬至平均2至3倍。

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記者：陳葆琳

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