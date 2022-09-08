【施政報告2022】自由黨倡豁免外來人才置業印花稅　參考英國推「精英人才簽證計劃」

▲ 自由黨今日與特首李家超會面，提交《施政報告》建議。（陳葆琳攝）

特首李家超下月16日發表任內首份《施政報告》，自由黨今日與其會面提交建議。該黨提出豁免外來人才置業印花稅、重啟並改良「資本投資者入境計劃」，以及推出「精英人才簽證計劃」等吸引人才建議。

自由黨立法會議員李鎮強表示，該黨對人力資源短缺問題表示擔憂，自由黨在會面之中向李家超提供國外例子及人才計劃作為參考，建議政府推出嶄新政策吸引人才，包括置業稅務優惠、特快簽證計劃等，並獲特首正面回應。

其中，自由黨建議政府為合資格的優秀海外人才，於本港工作及居住屆滿一定年期後，可獲退還已繳付的買家印花稅，例如3年後可獲退還一半，滿7年更可退還全數等，從而增加人才留港發展的吸引力。

另外，該黨亦建議政府參考英國政府近日推出的「高潛力人才簽證」（High Potential Individual Visa），為畢業於內地及海外頂級學府的畢業生，在未有獲聘的情況下，提供為期最少1年的工作簽證，以鼓勵全球精英人才來港就業和定居。

自由黨主席邵家輝表示，已向李家超建議縮短「生地」變「熟地」的流程，所需時間由6年縮短至兩年至兩年半，並規劃短中、長、期的房屋供應，多方面發掘土地，包括祖堂及綠化地帶。該黨亦同意探討效野公園邊陲地帶，並調整土地共享先導計劃中的公私營房屋供應比例由70:30調整至60:40，吸引發展商提供更多土地，加快建屋。

另外，該黨亦希望政府一方面繼續平衡防疫與民生經濟需要，適時調整檢疫安排，盡量 減少旅客入境限制，另一方面要著力穩控本地疫情，提升疫苗接種率，爭取早日恢復全面通關。

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記者：陳葆琳