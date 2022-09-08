【文化之都】李家超：政府正循4大方向　推動香港成為文化之都

▲ 行政長官李家超出席「香港新坐標：中外文化藝術交流中心」高峰論壇。（政府新聞處）

特首李家超今日指，政府正循4大方向推動香港成為文化之都，包括建立世界級文化設施、加強與內地和海外藝術文化機構交流合作、增撥資源鼓勵業界擁抱數碼科技，以及壯大香港文化藝術人才庫。

李家超出席「香港新坐標：中外文化藝術交流中心」高峰論壇致辭時指，藝術文化創意產業蘊含龐大社會價值，亦是經濟新引擎，因此今屆政府銳意加快發展香港成為中外文化藝術交流中心，鞏固香港作為國際藝術品交易中心地位。

他指，政府正循4大方向推動相關工作，包括會逐步建立世界級文化設施和多元文化空間，為藝術家、藝團和從業者提供土壤。李家超形容，西九文化區正發展成為香港有史以來最大型文化建設集中地，認為完全具備充足條件，進一步打造成為粵港澳大灣區文化樞紐；連同即將落成的東九文化中心和啟德體育園，可望產生協同效應。

他又指，政府會加強與內地和海外藝術文化機構交流合作，包括會積極籌辦大型國際會議和論壇，亦會在內地不同省市舉辦「香港周」等活動；同時投放更多資源於藝術科技和提升演藝場地的設備，讓業界可在表演項目更進一步應用科技；並要壯大香港的文化藝術人才庫，包括繼續致力培訓包括藝術行政、藝術科技和文物修復等多個範疇的人才。

出席同一場合的中聯辦副主任盧新寧則指，同屬國際金融中心的紐約和倫敦，都可以稱為世界級文化藝術之都，博物館、藝術展、歌劇音樂、出版、體育，無不是國際頂級水準，形容香港與這兩個國際城市的差距，不只在金融市場的規模和成熟度上。

她續指，一流的文化藝術體育設施和文化「軟實力」，是衡量城市吸引力和競爭力的重要指標，強調香港打造中外文化藝術交流中心，會促進香港金融、科創等總體競爭力的提升。

盧新寧又提到，許多朋友討論香港未來發展佈局時，有「南金融、北科創」的說法，但她認為還應加半句，「中間必須有文化」，強調香港不僅應成為金融之都、科創之都，還應成為獨具魅力的「文化之都」，推動文化產業成為香港經濟發展新引擎。

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責任編輯：胡偉明