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【高官確診】卓永興周一快測復陽　繼續居家隔離

社會 15:55 2022/09/08

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政務司副司長卓永興。(資料圖片)

政務司副司長卓永興8月底對快速測試呈陽性，其後一度陰性並準備復工，結果本周一(5日)再呈陽性，正按衞生防護中心指引居家隔離。

卓永興今日(8日)在facebook表示，在上月26日確診發高燒及咳嗽，5日後病情退卻，快測連續幾天陰性，當周一準備回到政府總部工作時，快測重現陽性，雖無病徵但繼續居家隔離，而他今早的快測仍是2條線，但第二條線已很微弱。

他稱，此經歷讓他「感到新冠病毒非常狡猾、防不勝防，而且Omicron絕不只是傷風感冒」，又指自己已接種4針疫苗，否則後果可以十分嚴重，呼籲市民盡早接種疫苗，染病亦要通報當局。

另外，他亦提及安達臣道地盤的天秤倒塌事故，及丈夫誤殺患癌妻子罪成的案件，強調勞工處和警務處會盡早查明事故發生的原因，採取措施防止同類悲劇再次發生，又希望存者可以早日走出傷痛。

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責任編輯：蘇文軒

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