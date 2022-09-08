【高官確診】卓永興打4針仍快測復陽　呼籲市民盡早打針

▲ 政務司副司長卓永興。(資料圖片)

政務司副司長卓永興8月底對快速測試呈陽性，其後一度陰性並準備復工，結果本周一(5日)再呈陽性，正按衞生防護中心指引居家隔離。

卓永興今日(8日)在facebook表示，在上月26日確診發高燒及猛烈咳嗽，5日後病情退卻，快測連續幾天陰性，當周一準備回到政府總部工作時，快測重現陽性，雖無病徵但繼續居家隔離，而他今早的快測仍是2條線，但第二條線已很微弱。

他稱，此經歷讓他「感到新冠病毒非常狡猾、防不勝防，而且Omicron絕不只是傷風感冒」，又指自己已接種4針疫苗，否則後果可以十分嚴重，呼籲市民盡早接種疫苗，尤其是六十歲以上的市民，以免被病毒殺個措手不及；染病亦要通報當局。

另外，他亦提及安達臣道地盤的天秤倒塌事故，及丈夫誤殺患癌妻子罪成的案件，強調勞工處和警務處會盡早查明事故發生的原因，採取措施防止同類悲劇再次發生，又希望存者可以早日走出傷痛。

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責任編輯：蘇文軒