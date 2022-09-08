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【新冠肺炎】中九龍診所明起增為指定診所　部分普通科門診將減少診症時段

社會 15:56 2022/09/08

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醫管局轄下的普通科門診診所會由明日起進一步調整服務，包括減少部分診所的診症時段。（資料圖片）

醫院管理局今日（8日）公布，由明日（9日）起再啟動多一間新冠肺炎確診個案指定診所，為九龍城區的中九龍診所。另外，醫管局轄下的普通科門診診所會由明日起進一步調整服務，包括減少部分診所的診症時段。

醫管局指定診所數目將增至8間。醫管局表示，確診病人及其家人或照顧者可於指定診所的預約及服務時間內致電診所，或透過醫管局一站式手機程式「HA Go」內的「預約遙距診症／指定診所」功能預約指定診所或遙距診症服務。已啟動的8間指定診所在公眾假期期間會繼續提供服務。

另外，醫管局轄下的普通科門診診所會由明日起進一步調整服務，包括減少部分診所的診症時段，醫管局解釋，安排是為了集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務，支援社區的確診病人，希望公眾理解。已預約於有關診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。

醫管局稱，會繼續密切監察情況及服務需求，特別是開學及長假期後的情況，並按疫情需要調整服務，包括指定診所及普通科門診診所的服務。

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責任編輯：黃悅晴

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