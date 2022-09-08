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【最新疫情】多5間院舍新增確診個案　777間學校共呈報1,356宗個案

社會 16:53 2022/09/08

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生。（梁偉榮攝）

本港疫情持續，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今午（8日）出席記者會，交代本港最新疫情發展。

再有5間院舍出現確診個案，涉及3間老人院舍，及2間殘疾人士院舍，共146人被列為密切接觸者，需要隔離。涉及的院舍如下：

  • 元朗穩健（綜合護理）敬老院，8名院友、1名員工確診，73人列密切接觸者
  • 觀塘新松齡護老中心，1名院友確診，3人列密切接觸者
  • 油尖旺基督教香港信義會恩海居，2名院友、1名員工確診，62人列密切接觸者
  • 南區香港中華基督教青年會華愛之家宿舍，1名院友確診，5人列密切接觸者
  • 觀塘聖雅各福群會復康服務悅明居，1名院友確診，3人列密切接觸者

另外，今日有777間學校呈報1356宗個案，涉1163名學生及193名教職員，來自196間幼稚園、310間小學、218間中學、17間特殊學校。過去7日有584間學校呈報2宗或以上個案。

另外，有24間學校部分班級需要停面授課1星期，有關學校每班各有2至9宗個案。

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記者：黃悅晴

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