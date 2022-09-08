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【正能量】醫生姑娘授食得健康秘訣　林盛斌林秀怡關注心臟健康食低鹽菜式

娛樂 17:18 2022/09/08

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林盛斌跟林秀怡幫手宣傳心臟健康。

早年曾通波仔的「Bob 爺」林盛斌，自從心臟出事後便致力推廣心臟健康，早前與林秀怡一同為心臟衰竭病友打打氣。

拍攝當日氣温接近37度，二人無懼炎夏去露營，今次露營以「醫患同行正視心衰竭」為主題，當然不少得醫生參與，二人夥拍8位心臟科專科醫生及兩位心臟科護士，一齊玩轉營地，為病人組織「關心您的心」以及醫生組織「香港心臟衰竭學會」宣傳，有心臟衰竭患者一樣可以享受戶外生活的訊息!

露營的核心便是搭營，但第一關就已經難倒了 Bob 和秀怡兩位主持，要向「重磅」醫生求救!

醫生戴沙包上陣，原來是為了體驗心臟衰竭病友平日腳腫、肚脹的情況，又嘗試病人雖然要限鹽、限水的生活，都可以要接受露營挑戰。

完成搭營、原始生火等任務，還要限時煮出好味又健康的美食給兩位嘴刁主持!兩位主持不單沒有幫忙，Bob 爺更全程搞搞震，慫恿醫生拋鑊，從中發現幾位醫生廚藝。

Bob難改為食本色

饞嘴的Bob爺即使通完波仔，但難改「為食本色」，大嘆有心臟病真是「揾食艱難」，無論是自己做飯還是外出食飯都是一大難題!

今次主持節目，得到醫生姑娘親自指導食得健康的秘訣，兩位更有幸親嘗醫生炮製的低鹽健康菜式!

連對食非常挑剔的 Bob 爺都讚不絕口，經常「帶媽子食好野」的秀怡亦指菜餚惹味、無負擔。Bob 爺更在節目中分享自己的護心飲食貼士，提醒大家要留意脂肪、糖份的攝取,以及注意每餐的蔬果攝取。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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