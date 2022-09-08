【疫情焦點】新增11,091宗確診個案　學校呈報1,356宗陽性

▲ 本港新增10,910宗確診個案，另有181宗輸入個案。（梁偉榮攝）

新冠疫情升溫，每日確診數在近萬宗徘徊，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（8日）出席疫情記者會，交代最新疫情。本港新增10,910宗確診個案，另有181宗輸入個案。

【16:50】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，777間學校呈報1356宗陽性個案，有24間學校需要停面授課1星期。詳情即看【下一頁】

【16:38】

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，2,790名病人留醫，新增315名新冠病人需要留醫，新增7名病人情況危殆，11人情況嚴重，目前有14人在深切治療部留醫。多11名患者離世，6男5女，年齡介乎68至101歲，其中8人未打齊3針疫苗，9人死因與新冠病毒有關。

部分死亡個案：

85歲男，有心肌梗塞，

69歲男，有高血壓、癌症背景

99歲男，有中風背景，入院檢查有肺炎

81歲男，有末期肺癌

101歲女，因肚痛、尿道炎入院

【16:35】

有家長擔心子女沒有智能電話、，未能使用疫苗通行證，李夏茵表示，可以使用紙本、電話截圖或者醫健通應用程式展示針卡，而亦考慮在安心出行新增功能，讓家長的安心出行儲存子女針卡。

【16:30】政府分2個階段推行兒童疫苗通行證

李夏茵表示，至今已有38名小朋友感染後出現重症，有8名兒童感染後死亡，當中有31名兒童未打一針，數據顯示接種疫苗能大大保護兒童，可減重症、減死亡。

政府將推行疫苗通行證年齡下限，降低至5至11歲兒童。計劃分2個階段，9月30日起，5至11歲須在3個月內已打一針；11月30日起，5至11歲小朋友，接種要求有2針。（詳情即看【下一頁】）

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記者：李榮忠