【軟飯王】人夫月入僅2萬孕妻搵4萬　稱男女平等妻負責養家買樓俾首期

▲ 一名孕妻慨嘆老公認為「男女平等」，她月入多一倍應付出大部分生活開支。

在一段夫妻關係中，應怎樣定義男女平等？一名正懷孕的港妻在網上發文訴苦，稱自己的人工一直比老公多一倍，老公認為她賺得多應付出較多，要她負責支付買樓首期及養家的一切開支。最近她懷孕嚴重不適，卻被老公埋怨不應請病假，一定要保住份工。

該名孕妻在「香港討論區」發帖文表示，自拍拖同居開始，她每月人工4萬，老公僅賺2萬，再給她1萬元家用，就放手讓她處理一切養家開支，包括交租、水電煤、買餸、保險，甚至負責給兩邊家人的家用，以致她每個月「一蚊都無淨」。

孕妻稱老公一向沒有積蓄，所以結婚的十幾萬開支都是自己貼錢出嫁，也沒有收取禮金，連搬屋租樓的按金、買傢俬、買樓首期都由她支付，「我哋喺外國買層平平哋嘅樓收租首期都係我俾，寫兩個人名。佢仲成日叫我同香港銀行借錢俾第二層首期。」

老公一直以男女平等為由，覺得老婆比較有錢，就應該付出更多，令孕妻覺得老公不負責任。至近期孕妻大肚後，發現老公毫不體諒，令她感到心寒。孕妻指在轉新工兩星期左右，她就發現懷孕6周，每日都嘔5至6次，全日感到反胃好辛苦，她曾向老公暗示想在家安胎，卻換來冷淡回覆︰

你一定唔可以唔返，你唔返我哋點交租食飯。咁其實我都知道我唔可能返，不過佢完全冇考慮我感受令我好失望。

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埋怨孕妻請病假失去工作

不幸的是，她早前在懷孕10周時通知上司有孕，加上孕吐太厲害而請了一日病假，沒料到被上司解僱，老公事後埋怨她未過試用期不應請病假，要保住份工。

我話我就嚟胃都嘔出嚟，佢就話要保住份工就唔可以請假，雖然佢係講得啱，但我個心真係好唔舒服，佢依家似當我係搵錢機器人咁……依家我要再揾工，都唔知揾唔揾到，搵到又唔知講唔講大肚好，但唔講遲啲都會知……

孕妻終於對老公感到心淡，不知道是自己問題還是老公問題，連母親也訓斥她太蠢，「個男人咁無承擔都嫁」。她坦言由結婚一刻已開始有點後悔，「唔結都結咗，只係我無諗過婚後我付出更多，而且好似應份咁。」她希望盡快搵到工，保持正能量。

網民︰一開始沒有保護好自己

網民一面倒斥責人夫不負責任，紛紛勸喻她盡快離婚，現在比單身更難受。孕妻回覆網民坦言，自己有提出分居的打算，「等我生完搵到份工，我認真考慮分開」。有網民認為她作出決定前，應好好與丈夫溝通，給他一個機會。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳