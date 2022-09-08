【中風危機】美國研究：血型影響早期中風機率　A型血中風率高16%

▲ 美國研究指出，血型會影響早期中風機率。其中，A型血人士中風率比其他血型高出16%。

缺血性腦中風（急性中風）指因輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，多發於60歲以上族群。但近年中風病例可見年輕化趨勢，即「早發性中風」，會發生在60歲以下的年輕族群。高血壓、家族遺傳是導致中風最為常見因素，而近期在美國馬里蘭大學醫學院有研究指出，原來「血型」也會影響中風機率。

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研究在醫學期刊《神經病學》發表，指出早發性中風人士的染體基因，與血型之間影響密切。科學家蒐集了來自全球各地共48項研究，追蹤了1.7萬名中風患者，以及近60萬名從未中風的健康人士，有約35%參與者擁非歐洲血統。其中，A型血的人有早發性中風風險最高，多發機率比其他血型的人高出16%。相反，最常見的O型血人士則擁較小風險，中風機率比其他血型低12%。

或受血液凝血因子影響

神經病學教授Steven J. Kittner推測，研究結果可能與不同血型中的血液凝血因子有關，因過去也曾發現A型血的人罹患下肢深部靜脈血栓機率較高。

另外，研究員 Braxton D. Mitchell發現，血型與晚期中風的關聯較弱，並強調血型即使會影響中風機率，增加的風險幅度也屬非常輕微，所以A型血人士也無需過分擔心罹患早發性中風。

仍需研究佐證 預防出現更多年輕患者

團隊表示，研究提出了血型在早期中風可能扮演重要角色，後續仍需更多研究，以佐證血型與中風是否存在直接關聯，並可以進一步針對預防腦中風作探討，以減少更多年輕的中風者病發所要面臨的數十年漫長康復之路。

同場加映：拆解中風徵兆及預防

香港腦科學會委員盛斌醫生曾稱，小中風徵狀通常24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續時間很短，有機會被患者忽略。市民可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風先兆：

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英國廣播公司BBC引述英國營養基金會發表一份報告指出，無論年紀多大，如果能做出5種飲食改變，都有助護心，免受心臟病及中風威脅。包括：

少吃飽和脂肪高的食物

少用鹽

多吃高纖食物

增加維他命和礦物質

保持健康體重

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責任編輯：羅嘉欣