學會疏肝養血 告別經期痘痘　鍾倩雯醫師

每月的特別日子對不少女士來說都十分煩惱，除了疲累、心情煩躁、易怒、腰酸背痛、肚痛、乳房脹痛、下肢浮腫外，最令女士身心疲累的可能是月經期間沒完沒了的痘痘問題。到底是甚麼原因令痘痘與月經扯上關係？甚麼體質的人士較易有經期痘痘？及如何以中醫藥、改善日常作息去改善皮膚狀態呢？現在就由中醫學角度出現，為你解答難題，讓你跟經期痘痘說再見！

經期痘痘的2大體質

而在中醫學的角度，肝主疏泄，痘痘的出現，大多因為氣血不暢通，及無法靠肝臟疏泄過盛的氣血，日子久了，就會容易長出痘痘。至於女性在經期間長痘痘，則大至可分為鬱熱及氣虛兩種體質。

鬱熱型：

原本氣血旺盛的女子，在經期前後，血氣更為旺盛，血氣亦更熱。月經前，子宮內膜增厚，氣血十足，假如肝臟在此時無法正常疏泄氣血，氣血就會鬱滯在體內，形成「鬱熱」狀態，日子久了，就容易長出又紅又腫，兼帶熱、痛的痘痘。

氣虛型：

氣血不足的女士，在月經期間同樣有機會長出痘痘。氣虛體質，本身體內已沒有足夠的血氣滋養各腑臟，月經期間的血氣更會聚於子宮，令供養肝臟的氣血少之又少，令肝臟缺乏氣血、力量作疏泄氣血之用，使血氣停滯不前，此為「因虛致實」，此體質所發起的痘痘多為暗紅色。

疏肝湯水 調經理血

對於以上體質所帶來的症狀，中醫師推介兩款茶飲與湯水，既有疏肝之效，也能調理氣血，對體內氣血暢通有一定幫助，女士可以在經期前後服用。

鬱熱型------疏肝祛痘玫瑰花茶

材料：玫瑰花5粒、茉莉花5 粒、桂花3粒、花旗參5片

作用：玫瑰花行氣解鬱，活血止痛。茉莉花理氣和中。花旗參補氣養陰，清熱生津。此花茶能達至疏肝理氣之效。

氣虛型------黨參枸杞烏雞湯

材料：黨參5錢、枸杞3錢、紅棗4粒、生姜3片、烏雞1隻

作用：黨參益氣生津、養血。枸杞補肝腎，明目養肝活血。烏雞則溫中補脾，益氣養血。此湯水能達至疏泄氣血、補氣養血之效。

此外，坊間亦有即買即食，對經期所帶來不適有幫助的產品，包括白鳳丸。白鳳丸能益氣養血、行氣活血，滋補肝腎，滋養肌膚，舒緩月經週期之不適，服用前宜向註冊中醫師查詢。

調理月經由作息開始

除了服用中藥，保持良好的生活習慣，多做運動，亦對經期氣血不通問題有幫助。中醫師建議女士避免吃生冷食物、多訓練下盤，維持骨盆腔內的氣血循環，同時每天慢跑30分鐘，對氣血運行，調理月經亦有幫助。

位元堂註冊中醫師鍾倩雯醫師提供

(特約)