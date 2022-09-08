【司法覆核】質疑紀律聆訊安排偏頗　律政司檢控主任入稟申司法覆核

正被停職的律政司時任高級二等檢控主任黃華芬，於2019年曾向時任律政司司長發出電郵投訴警方，須面對紀律聆訊。黃日前入稟高等法院申請司法覆核，指紀律聆訊中擔任控方及研訊委員會法律顧問的兩名外聘大律師，均來自同一大律師事務所。黃向研訊委員會主席提出有關安排或構成明顯偏頗，惟主席不認同及決定研訊繼續進行，黃遂要求法庭頒令撤銷主席之決定。



申請人黃華芬，時任律師政高級二等檢控主任﹐現正被停職；建議答辯人黃惠芬，申請人紀律研訊之研訊委員會主席，由公務員事務局委任。3名有利害關係人士為公務員事務局局長、大律師關有禮及何子青。

入稟狀指，申請人現正被停職及面對紀律聆訊，於紀律聆訊中，外聘大律師何子青及關有禮分別擔任控方及研訊委員會法律顧問。申請人指紀律聆訊於2022年1月24日始聆訊3天後，基於公共衞生及行政理由而押後，直至8月19日恢復聆訊。

申請人指及後才發現兩名外聘大律師來自同一大律師事務所，遂於8月23日於研訊委員會中提出，質疑或存在明顯偏頗情況，兩名大律師於聆訊開始沒有申報關係，而聆訊委員會主席及另一名成員亦缺乏法律背景，整個聆訊中依頼關提出的建議等，惟研訊委員會主席最終認為沒有明顯偏頗情況，聆訊繼續進行。



人稟狀續指，申請人被指涉行為失當，面對3項指控包括於15個月內向不同群組，就不同事宜發出3個電郵，其中1項指控申請人以法庭檢控主任會主席名義發出電郵，內容提及批評警方拘捕事宜。

申請人指於聆訊中要求警方披露資料，警方證人出席聆訊讓申請人作出盤問，以及3項指控不應於同一聆訊中處理，惟主席拒絕申請人所有申請。聆訊於9月2日進行第6天聆訊後，已定於下周二（13日）再續，惟沒有任何證人被傳召，亦沒有再訂出下一次聆訊日期。申請人認為主席之決定不合理，要求撤銷決定。

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記者：林育慧