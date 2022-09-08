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【巴士便溺】奇女子搭35A疑邊染髮邊小便　巴士座位上遺大片尿漬

健康 16:25 2022/09/08

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一名女子搭乘九巴35A期間，疑似邊染髮邊小便。

保持公共交通工具清潔是基本美德，惟有網民今日（8日）在Facebook發帖，指一名女子搭乘九巴35A期間，疑似邊染髮邊小便，而其乘坐的座位上遺下大片尿漬，引來網民熱烈議論。有人懷疑女子患有精神病，也有人認出女子是「將軍澳名人」，指她曾屢次在港鐵車廂內小便。

最新影片：

據Facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」，一名網民發帖今日發帖並上載了數張照片，指「35A巴士有人座椅上小便」。從相片可見，一名身穿藍衣、正在染髮的女子坐在巴士，而另一張照片可見座位上遺下大片水漬。

    點擊圖片放大
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發帖網民指，有街坊在乘搭九巴35A線，從九龍返回安蔭途中，目睹有一名疑似染頭髮中的人士在座位上小便，並在晚上10時左右，從石籬大隴街站下車。發帖者表示擔心巴士衛生情況，已即時通知九巴有關人員，希望加強清潔，同時又建議「住安蔭嘅巴絲自己睇路」。

相關帖文一出，隨即引起網民熱議。有網民認出當事人是「將軍澳名人」，多名網民均表示將軍澳有一女子，經常染著頭髮搭地鐵，但也有人指出當事人已「搬了去荃灣」。點擊睇更多留言：

    點擊圖片放大
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在公具交通工具上隨處便溺，實在令人匪夷所思。TOPick過往曾就此向九巴查詢，獲回覆表示，保持車廂清潔是基本的行為，故沒有將不要隨處便溺的提示列明在乘客守則。若遇上有關情況，車長會通知公司進行清潔消毒，亦會勸喻有關乘客離開車廂。

而根據《公共巴士服務規例》，任何人在巴士上拋出或故意掉下任何物件，即屬犯罪，可處罰款$3000及監禁6個月。

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責任編輯：羅嘉欣

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