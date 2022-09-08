【疫苗通行證】降低至5至11歲兒童　9月30日起分階段推行

▲ 醫務衞生局副局長李夏茵。(梁偉榮攝)

新冠疫情升溫，每日確診數在近萬宗徘徊，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（8日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

李夏茵表示，近期疫情非常嚴峻，為加強保護兒童及進一步提高第三劑疫苗的接種率，政府今決定公布更新「疫苗通行證」安排，包括降低「疫苗通行證」的適用年齡涵蓋5至11歲兒童；以及整適用於12歲或以上人士的「疫苗通行證」接種要求。

疫苗通行證降低至5至11歲兒童。計劃分2個階段，9月30日起，5至11歲須在3個月內已打一針；11月30日起，5至11歲小朋友，接種要求有2針。她呼籲家長留意，盡快安排小朋友打針。

另外，9月30日起，12歲以上人士接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期，會由原來的6個月縮短至5個月；由11月30日起，12歲或以上人士須已接種第3劑疫苗，方能符合「疫苗通行證」的接種要求。

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記者：蘇文軒