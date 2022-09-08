【小學教育】教育局公布試行版小學教育課程指引　新學習宗旨加入「正面價值觀和態度」等元素

▲ 教育局公布《小學教育課程指引》（試行版）。（資料圖片）

教育局今日（8日）公布課程發展議會編訂的《小學教育課程指引》（試行版），供學校採用，會於本學年先以試行模式推行，蒐集學校實踐的經驗和反思，以作進一步優化。指引更新7個學習宗旨，包括加入正面價值觀和態度、資訊素養及共通能力。小學課程持續更新的7大重點中，則包括要加強價值觀教育，包括 生命教育、 國民及國家安全教育；亦要強化STEAM教育、培養學生媒體和資訊素養等。

《小學指引》（試行版）的主要更新涉及3方面，包括更新的7個學習宗旨；課程持續更新的3大方向和7大重點；及善用學時及建議課時。其中7個學習宗旨，由2014年的「責任感、國民身份認同、閱讀習慣、語文能力、學習能力、八個學習領域的知識及健康生活方式」，更新為「國民身份認同、正面價值觀和態度、學習領域的知識、語文能力、共通能力、閱讀及資訊素養及健康的生活方式。」其中正面價值觀和態度指懂得分辨是非，能適切地履行自己在家庭、社會和國家所擔當的責任，展現堅毅、尊重他人、誠信和關愛等正面價值觀和態度，並作出合情合理的判斷和行為。

至於課程持續更新的3大方向，分別更新為「立德樹人」、「創造空間」及「學生學習為中心」。指引亦提到，學校應以「有機結合」、「自然連繫」、「多元策略」、「互相配合」、「課堂內外」及「全 校參與」的方式，把更新重點融入整體課程規劃中。以價值觀教育為例，學校可因應辦學宗旨及學生需要，辨識須進一步加強的價值觀教育範疇，然後貫通和滲透於不同的課程內容和全方位學習活動當中，系統地在課堂內外推展。

指引內舉行，為提升學生國民身份認同，學校可以中華文化作為主幹，有機結合不同科目中有關國家歷史及中華文化的學習元素，設計跨課程學習和閱讀，並延伸學習內容，自然連繫至國民教育及國家安全教育，協助學生從小認識國家歷史，欣賞和傳承中華文化。其中一個例子，是中文科教師帶領學生閱讀《出塞》及觀看短片，同時扣連常識科課題「張騫通西域」 的學習目標和內容，讓學生加深認識歷史。課堂上，教師可引導學生認識李廣和張騫，並了解他們為保衛國家所作出的貢獻，帶出兩人值得欣賞和學習的高尚情操，從而連繫首要培育的價值觀，以及維護國家安全的重要性。

指引又建議，可進一步介紹王翰《涼州詞》及有關愛國情懷的中華經典名句，使學生了解保家衛國一直是每個中國人的責任，並反思如何裝備自己為社會和國家作出貢獻。教師亦可鼓勵學生到圖書館借閱教育局派發的 《我的家在中國》系列叢書，在下一節課堂上分享閱後感想。

教育局發言人表示，《幼稚園教育課程指引》和《中學教育課程指引》於2017年更新，《基礎教育課程指引－聚焦‧深化‧持續（小一至小六）》（2014）有需要相應地更新內容，以優化學生學習。《小學指引》（試行版）與《幼稚園教育課程指引》和《中學教育課程指引》互相銜接，並呼應學校課程檢討專責小組提出的方向性建議。

發言人又說，指引以「立德樹人重啟迪 創造空間育全人」為主題，各分章亦提供建議策略、示例及教育局製作的資源等，協助學校按校情及學生需要，進一步優化整體課程規劃。發言人強調，課程發展是持續的歷程。《小學指引》會於2022/23三學年先以試行模式推行，蒐集學校實踐的經驗和反思，以作進一步優化。教育局、課程發展議會和專責委員會會透過不同平台，包括會議、訪校、問卷調查、聚焦小組面談、講座和工作坊，了解指引的試行情況。

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責任編輯：黃悅晴