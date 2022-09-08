【Disney+電影】《阿甘正傳》黃金組合再合作　湯漢斯率《木偶奇遇記》台前幕後出席美國首映　

▲ 《木偶奇遇記》在美國舉行首映禮。

《木偶奇遇記》（Pinocchio）於今日（8月9日）的「Disney+ Day」在Disney+獨家上線。此片由奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演木匠蓋比特（Geppetto）一角，並由《阿甘正傳》（Forrest Gump）金像導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導。

在美國時間的昨日，眾台前幕後團隊，包括主角湯漢斯出席於美國華特迪士尼影城內舉行的《木偶奇遇記》首映禮，場面熱鬧。

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