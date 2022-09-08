【Disney+電影】《阿甘正傳》黃金組合再合作 湯漢斯率《木偶奇遇記》台前幕後出席美國首映 娛樂 17:01 2022/09/08 分享： 分享： 熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 《木偶奇遇記》在美國舉行首映禮。 《木偶奇遇記》（Pinocchio）於今日（8月9日）的「Disney+ Day」在Disney+獨家上線。此片由奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演木匠蓋比特（Geppetto）一角，並由《阿甘正傳》（Forrest Gump）金像導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導。 在美國時間的昨日，眾台前幕後團隊，包括主角湯漢斯出席於美國華特迪士尼影城內舉行的《木偶奇遇記》首映禮，場面熱鬧。 最新影片推介：古天樂劉青雲專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【Disney+電影】外國首輪影評激讚《鐵血戰士：狩獵追擊》 彪悍原住民對戰外星生物 17:15 2022/08/03 【Disney+電影】外國首輪影評激讚《鐵血戰士：狩獵追擊》 彪悍原住民對戰外星生物 【Disney+電影】經典作《木偶奇遇記》拍成真人電影 5大欣賞要點值得關注 18:56 2022/08/25 【Disney+電影】經典作《木偶奇遇記》拍成真人電影 5大欣賞要點值得關注 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險【有片】 20:05 2022/08/25 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險【有片】 你可能感興趣 【Disney+電影】外國首輪影評激讚《鐵血戰士：狩獵追擊》 彪悍原住民對戰外星生物 17:15 2022/08/03 【Disney+電影】外國首輪影評激讚《鐵血戰士：狩獵追擊》 彪悍原住民對戰外星生物 【Disney+電影】經典作《木偶奇遇記》拍成真人電影 5大欣賞要點值得關注 18:56 2022/08/25 【Disney+電影】經典作《木偶奇遇記》拍成真人電影 5大欣賞要點值得關注 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險【有片】 20:05 2022/08/25 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險【有片】 湯漢斯 Disney＋ 導演 電影 荷里活 Disney