【4區污水陽性】涉沙田恒安邨、九龍城區啟德1號等　港府派29萬個快測包

▲ 本港疫情持續。（陳永康攝）

政府今日（8日）表示，4區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包。

有關區域如下：

九龍城區：啟德1號、啟朗苑、嘉匯、龍譽、煥然壹居、Oasis Kai Tak、天寰和沙浦道及啟德道附近一帶住宅

黃大仙區：御．豪門、東頭（二）邨、豪門、慈愛苑第一至三期

觀塘區：啟田大廈、康盈苑及德田邨

沙田區：恒安邨、錦鞍苑、錦豐苑及錦禧苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴