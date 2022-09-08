【小一派位】九龍區5校網26間熱門官津小學　41校網半數有直屬或聯繫英中

▲ TOPick整理了九龍區熱門的5個校網，共26間官津小學資料。

小一自行分配學位階段將於9月26日至30日接受申請，不少家長已有心儀學校，熱門小學尤其受歡迎。在芸芸校網中，九龍城區校網絕對是大熱之選，名校雲集的41校網更是很多家長的首選。TOPick整理了九龍區熱門的5個校網，共26間官津小學資料，以供家長參考。

九龍城區

41校網

熱門官津小學 自行分配學位學額 喇沙小學 90 瑪利諾修院學校（小學部） 75 拔萃小學 30 華德學校 50 嘉諾撒聖家學校（九龍塘） 60 中華基督教會基華小學（九龍塘） 60 九龍塘官立小學 50

41校網共有10間官津小學，大部分都是傳統名校或地區熱門學校，尤以男校喇沙小學及女校瑪利諾修院學校（小學部）最搶手，吸引家長在自行分配學位放膽一搏。男女校如拔萃小學、華德學校、嘉諾撒聖家學校（九龍塘）等競爭亦愈見激烈。

在10間官津小學中，有一半都有直屬或聯繫中學，喇沙小學的直屬中學為喇沙書院；瑪利諾修院學校（小學部）有直屬中學部；女校嘉諾撒聖家學校及嘉諾撒聖家學校（九龍塘）均有直屬英中嘉諾撒聖家書院。至於九龍塘官立小學亦有聯繫中學，其中包括油尖旺區英中伊利沙伯中學，該校去年及今年連續兩年出產中學文憑試（DSE）狀元。

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34校網

熱門官津小學 自行分配學位學額 協恩中學附屬小學 45 陳瑞祺（喇沙）小學 75 聖羅撒學校 60 馬頭涌官立小學 63 農圃道官立小學 50 保良局何壽南小學 75

34校網有17間官津小學，當中協恩中學附屬小學是不少女生家長心儀的學校，不過要留意該校與直資的協恩中學已沒有直屬關係。另一間女校聖羅撒學校有直屬中學，是位於沙田區的英中聖羅撒書院，而兩間官校馬頭涌官立小學及農圃道官立小學，均有英中伊利沙伯中學作為聯繫中學。值得一提，保良局何壽南小學也有聯繫中學，是位於黃大仙區的保良局第一張永慶中學，該校在首屆DSE出產一名狀元。

35校網

熱門官津小學 自行分配學位學額 天神嘉諾撒學校 38 黃埔宣道小學 75 馬頭涌官立小學（紅磡灣） 63 聖公會奉基小學 50 聖公會奉基千禧小學 50

雖然35校網僅有7間官津小學，但不乏具口碑的學校。其中女校天神嘉諾撒學校，與傳統名校嘉諾撒聖瑪利書院結龍，該校學生在公開試考試成績出眾，出產多名DSE狀元，去年更首次誕生超級狀元。不少女生希望入讀天神嘉諾撒學校，以一條龍升上嘉諾撒聖瑪利書院。而馬頭涌官立小學（紅磡灣）有3間聯繫中學，包括伊利沙伯中學。

油尖旺區

31校網

熱門官津小學 自行分配學位學額 嘉諾撒聖瑪利學校 50 油蔴地天主教小學（海泓道） 75 油蔴地天主教小學 75 循道學校 60 德信學校 60

九龍城區熱門學校競爭大，家長不妨考慮油尖旺區校網學校。以31校網為例，網內10間官津小學中約一半都是熱門學校，如女校嘉諾撒聖瑪利學校，有一條龍傳統名校嘉諾撒聖瑪利書院。此外，31校網有不少地區名校，包括油蔴地天主教小學（海泓道），該校畢業生升中派位成績優異，2020-21年度有多達16人升讀傳統男校華仁書院（九龍）。

32校網

熱門官津小學 自行分配學位學額 中華基督教會協和小學 90 大角嘴天主教小學（海帆道） 75 大角嘴天主教小學 63

32校網方面，有8間官津小學，中華基督教會協和小學、大角嘴天主教小學（海帆道）及大角嘴天主教小學都是不少家長心儀的學校。中華基督教會協和小學2021-22年度升中結果可見，12人入讀華仁書院（九龍）、13人升上聖芳濟書院、11人則入讀中華基督教會銘基書院，升中成績亮眼。

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責任編輯︰駱秀玲