【疫苗通行證】兒童打復必泰名額增加可網上預約　配合疫苗通行證措施

▲ 政府明日起，增加5至11歲童接種復必泰名額並可網上預約。（資料圖片）

因應「疫苗通行證」適用年齡將會降至五歲（見另文），政府明日（9日）起增加5至11歲兒童接種復必泰疫苗的名額，並即時可在網上預約。



為配合增加接種名額安排，位於香港兒童醫院及林士德體育館的兒童社區疫苗接種中心的接種間數目已即時增加。由9月11日起，香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心會由以往逢星期二、四、六為兒童服務，擴展服務至逢星期二、四、五、六及日，為5至11歲兒童提供復必泰疫苗接種服務。5至11歲兒童的復必泰疫苗需要特別的稀釋程序，他們現時只可在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。



科興疫苗方面，政府在過去兩個月已擴大免費接種科興疫苗的接種網絡，應付兒童以至不同年齡組別的接種需求。政府會繼續密切監察接種情況，適當調節有關服務。



楊何蓓茵補充：「近日疫情有加劇趨勢，我呼籲家長盡快安排子女按時完成接種所需劑次的疫苗。在更新『疫苗通行證』適用年齡後，我們預計在生效日期前會有較多市民前往接種疫苗，所以請各位家長盡早安排子女前往接種疫苗，以免子女因所選的疫苗接種點滿額而未能在生效日期前符合『疫苗通行證』的要求。」



5至11歲兒童免費接種復必泰疫苗地點（不設「即日籌」）：

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（由9月11日起）

沙田中大醫院

葵涌林士德體育館

5至11歲兒童免費接種科興疫苗地點：

社區疫苗接種中心

私家診所新冠疫苗接種站

醫院管理局指定普通科門診診所

衞生署指定學生健康服務中心

提供科興疫苗接種服務的私家醫生和診所

其他年齡組別的人士，特別是長者和6個月以上幼兒，也要按時接種合適劑數的疫苗做好保護，否則一旦染疫，有可能引發重症和承受「長新冠」後遺症。

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責任編輯：吳卓峰