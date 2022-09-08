【一帶一路】李家超籲工商界把握「 一帶一路」良機　駱惠寧：未來5年是香港發展關鍵期

▲ 行政長官李家超今日出席工商界增強香港發展動能參與共建「一帶一路」座談會。（政府新聞處）

工商界今日舉辦「 一帶一路」座談會，特首李家超致辭時指，香港工商各界要把握良機，拓展國際化的深度和廣度。同場的中聯辦主任駱惠寧亦形容，未來5年是香港發展關鍵期，希望工商界把握機遇，提升香港經濟競爭力。

李家超發言時指出，香港擁有深化「一帶一路」建設的豐厚條件，形容在開啓由治及興發展新篇章的關鍵時期，香港要更積極參與粵港澳大灣區及「一帶一路」建設，提升國際競爭力和影響力。

他說：「對於『一帶一路』的企業和經濟體，以及他們參與的合作項目而言，香港具備一切所需的配套，包括必要的項目融資和專業服務支援、創新科技、能力建設、文化認知、廣泛聯繫等。」

李家超又指，工商界在促進「一帶一路」建設上，可以主動作為，發揮積極作用，呼籲他們要把握良機，拓展國際化的深度和廣度，積極推動與內地和海外工商企業更緊密聯繫。

駱惠寧則指，國家主席習近平七一講話，為香港未來發展指明方向，相信香港工商界會把握機會，提升香港經濟競爭力。

他說：「未來5年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期，香港工商界匯聚世界各地商業英才，素來具有敏銳的市場判斷力和執行力，相信大家會主動把握香港發展方向。」

駱惠寧又指，中央一直高度重視香港發展，有關部門亦已推出多項支持香港的重要政策，相信會為香港帶來重大利好，中聯辦亦會將進一步加強與香港各界人士溝通。

港區全國人大代表陳亨利表示，認同香港工商界素來擅於國際通商，匯聚世界人才，兼具敏銳的判斷力、執行力、行動力，能夠助力香港更主動融入國家發展、更緊密對接十四五規劃，更積極配合大灣區建設，更深度參與「一帶一路」建設。

經民聯立法會議員陳祖恆則指，本港作為國家金融、貿易和創科中心，配合港企「走出去」的經驗，祖國可借助本港在海外的經驗，內地企業與港企併船出海，協助內地品牌、技術和科技走出國際，開創更龐大的商機和機遇。

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責任編輯：胡偉明