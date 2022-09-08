【外傭確診】僱主為染疫印傭呈報折騰數天　呻系統不夠人性化致隔離日延長

▲ 本港有僱主為染疫印傭呈報，有感呈報系統不夠人性。（陳靜儀攝）

這幾天，為染疫的印尼姐姐呈報衞生署，才發現呈報系統有不少問題。首先是姐姐有香港身份證，預約打針時也是用此證登記，我當然依樣葫蘆照用，怎知系統總是指身份資料不符，我試了七、八次都不成功。第二天再試依然這樣，後來想到試試用護照號碼，結果才成功呈交。

我心裏嘰咕，為甚麼跟預約打針不一樣呢？跟着收到衞生署短訊，老實說，我和姐姐當時的狀況是累到不得了，沒有細看，以為只是確認我們的呈報。但等了兩天也不見有衞生署人員與我們聯絡，心生奇怪，再細看短訊，原來是叫我們到另一網址登記上載證件照片和檢查結果照片。

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我的天！為何不在一次呈報上完全搞掂？折騰了數天，又不能追溯，我們的隔離日子又往後延長了。這類呈報其實可以簡化些、人性化些，大家都好。

我們不否認香港的公共醫療團隊在亞洲區而言，有水平、很專業，可是有時就是缺乏一點點人味和靈活性。如果能讓我們的醫療系统注入多一些溫度，不是只有冰冷的環境，這對病人、家屬和醫護人員之間的關係更有裨益。

日前看到一篇文章，是有關染疫家庭的哭訴，該家庭包括長者，女兒不忍心把爸爸送到公院求診，恐怕院方要求老人家留院。正所謂此刻是「一入醫院深似海」，家屬不能探訪陪伴，有些個案甚至是從此陰陽相隔。結果，該家庭寧願選擇居家隔離，不向衞生署呈報，這實在聞者心酸。

其實，現在已有很多地方例如新加坡，放鬆了探訪政策，按病人需要而定。那些患有腦退化症或欠缺自理能力的染疫長者，為何不能在他們生命的最後日子裏，給予多點恩恤，以人為本？

原文刊登於《經濟日報》，標題為「殘忍的現實」

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撰文︰張翠容