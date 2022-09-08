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【安達臣道冧天秤】警方會循天秤設計、用料等多方面調查　暫時未有拘捕行動

社會 17:09 2022/09/08

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警方會循天秤設計、用料等多方面調查，暫時未有拘捕行動。（曾秋文攝）

秀茂坪安達臣道房協建築地盤，昨早近11時發生罕見天秤倒塌意外，65噸重天秤壓中地面多個貨櫃辦公室，導致3死6傷，有工人被救出時已傷重死亡。警方今日（8日）到地盤調查，並表示會循多方位調查，包括天秤的設計及用料等，暫時未有作任何拘捕行動。

東九龍總區刑事總部警司(行動)黃奕隆表示，事件中6名傷者年齡介乎24至64歲，有4名傷者已出院，另外兩人正在深切治療部留醫。今日警方與政府化驗所及勞工處到涉事地盤聯合調查，警方會循多方位調查，包括天秤的設計及用料、有沒有人涉嫌疏忽、涉及刑事責任等展開調查，現階段未有發現有可疑。

黃奕隆指，由於地盤範圍太大、環境複雜，警方對意外的成因暫時未有結論，目前已向約10多名與事件相關的人士錄口供，暫時未有作任何拘捕行動。

東九龍總區刑事總部警司(行動)黃奕隆。（曾秋文攝）

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記者：李榮忠

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