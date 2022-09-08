【疫苗通行證】5大疑問包括兒童如何用疫苗通行證？　家長手機可拍照二維碼？

▲ 政府宣布本月底推行兒童疫苗通行證。（譚以諾攝）

政府周四（8日）公布更新「疫苗通行證」安排，包括降低「疫苗通行證」的適用年齡涵蓋5至11歲兒童；以及整適用於12歲或以上人士的「疫苗通行證」接種要求。

疫苗通行證降低至5至11歲兒童。計劃分2個階段，9月30日起，5至11歲須在3個月內已打一針；11月30日起，5至11歲小朋友，接種要求有2針。她呼籲家長留意，盡快安排小朋友打針。5至11歲小朋友如果在6個月內曾感染，在康復期內不需要補針。如果感染後超過6個月就要補打疫苗。TOPick整理有關措施，家長須注意推行日子及涉及處所。

１ 分階段推行時間表要打多少針?

由9月30日起，12歲或以上人士接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期會由原來的6個月縮短至5個月。12歲或以上人士在接種第二劑疫苗後五個月內，其「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第二劑疫苗後五個月內接種第三劑疫苗，方能在其後繼續使用「疫苗通行證」。

由11月30日起，12歲或以上人士須已接種第三劑疫苗，方能符合「疫苗通行證」的接種要求。

２ 如果兒童曾感染，是否可以獲得豁免?

感染前未曾接種任何新冠疫苗的兒童須在康復六個月後接種第一劑疫苗。而兒童若在感染前已接種第二劑疫苗，或仍在康復後六個月內，不需要補打疫苗

康復超過六個月者如同時已接種第一劑疫苗滿六個月，則須接種第二劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。然而接種第二劑的要求並不適用於已接種一劑復必泰疫苗的5至17歲康復者。

３ 兒童如何使用「疫苗通行證」？

考慮到兒童或未擁有可供顯示其「疫苗通行證」二維碼的智能手提電話，兒童或家人可攜帶及出示印有二維碼的紙本紀錄或以儲存於手提電話的相片展示二維碼，作「疫苗通行證」之用。

相關安排等同現行「疫苗通行證」下容許有類似情況的人士，例如長者，以紙本紀錄或相片展示二維碼的安排。

家長也可在「醫健通」流動應用程式內添加子女為「我的家庭成員」，以同時查閱及出示自身及子女的「疫苗通行證」

「安心出行」流動應用程式稍後將加入新功能，讓家長同時儲存自身及其子女的「疫苗通行證」，以方便家長及其子女進入「疫苗通行證」指明處所。

４「疫苗通行證」包括哪些指明處所？

餐飲業務處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所

被動查核「疫苗通行證」處所包括商場、百貨公司、街市／市集及超級市場。

5 進入圖書館是否都需要用「疫苗通行證」？

至於進入圖書館亦需要疫苗通行證，政府指考慮人流多、傳播風險較高，希望小朋友保護自己同時亦可保護其他使用者。 如果未打針，就須由父母及家人幫忙小朋友借書。

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責任編輯：伍瑋瑋