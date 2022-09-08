【癌症殺手】20多歲港男久咳不癒揭患淋巴癌4期　歷10次化療副作用加劇感心灰

▲ 20多歲連登網民久咳不癒，入院檢查揭患淋巴癌4期。

淋巴癌初期病徵不明顯，非常容易被患者所忽視，因此又被稱為「沉默的癌症」。近日一名20多歲的網民分享，早前出現久咳、痰多等症狀，求醫檢查後發現確診第4期淋巴癌，目前已完成10次化療，惟近日副作用加劇，感到「越來越灰」。帖文一出，其他網民紛紛留言為樓主打氣，希望他不要放棄。

樓主於連登討論區以「2X歲淋巴癌 覺得自己心態越來越差」為題發帖，透露自己確診4B期淋巴癌。他憶述確診經過，指當初出現久咳、痰多的症狀，最嚴重時24小時不停咳嗽，甚至「咳到嘔」，情況持續3日，服藥後未見好轉，於是馬上求醫，「都係諗住照個X光，拎支咳水」。

不過，當進行了一系列檢查後，醫生排除所有肺部問題，最終懷疑是淋巴癌，前後共花了4個多月才確診。他又指，第一次進行正電子電腦斷層掃描（PET-CT）時，發現幾乎所有器官都有癌細胞。

他表示最初「好驚好唔開心」，但後來接受現實，放鬆面對，而主診醫生亦對他很有信心，指「後生打贏機會幾大」。目前他已完成10次化療，不過近2個月副作用加劇，他形容「個人好似磨到越來越灰越玻璃心咁」。

廿幾歲人落藥前一日喺屋企喊到收唔到聲，嗌唔想去醫院，諗返都有啲搞笑，但嗰一刻嘅我係好認真地崩潰。

帖文一出，隨即有大批網民留言為樓主打氣，「唔好放棄」、「祝早日康復」、「希望你可以捱過佢」、「其實你有勇氣去面對去治療，去接受種種副作用已經好叻」。

有網民亦分享親身經歷，指自己患有4C期大腸癌，「醫生話我得兩年命，而家已經一年半」，「每日都當最後一日嚟過」，鼓勵樓主以樂觀、積極的態度面對，又指「過多半年當贏咗」。

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影片推介：

非霍奇金淋巴瘤可從任何部位發病

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增新形成腫瘤。

淋巴瘤主要可分為霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤兩大類，當中以本港第8號癌症殺手非霍奇金淋巴瘤較為常見，且可從身體任何部位發病，較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌三大類。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

頸內、腋窩或腹股溝的淋巴結內出現腫大或不痛的腫塊，摸起來堅硬且無痛感，用手觸摸不易滑動

大量流汗或發燒，尤其是在夜晚

全身持續出現紅疹、痕癢

食慾不振、體重下降

容易疲累

咳嗽、呼吸急促

若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

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責任編輯：羅嘉欣