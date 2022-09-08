【Staycation】酒店浴室玻璃門突然自爆　樓主鬧爆無經理跟進網民反應兩極

▲ 酒店浴室玻璃門突然自爆，幸好沒有人受傷。

疫情未能離港旅行，不少港人愛到酒店staycation度假，為自己和另一半製造週末假期。Facebook「香港Staycation酒店交流谷」群組經常有網友分享住酒店的經歷，好玩、抵食甚至負評，都會坦蕩蕩地開心share。

日前有網友分享一次入住位於炮台山李嘉誠旗下的歷山酒店經歷，表示早前與男友訂了該酒店包含早餐及下午茶、價值千多元的package，在帖文開端強調「房間都正常嘅」。但男友使用浴室期間，玻璃浴屏竟突然「自爆」，幸好及時走出來未有受傷，否則後果不堪設想。

不過最令她憤怒的，是酒店方面的處理方法。當晚不但沒有經理前來了解，甚至直到翌日退房也沒有人跟進，令她氣得發千字文鬧爆：「呢間酒店同員工都好差！」

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內容如下：

事發凌晨1點到，BF沖緊涼個陣突然聽到巨響，個刻都心知不妙，即刻衝去廁所問佢發生咩事，佢話沖完涼，諗住趟開玻璃門出嚟個陣，玻璃門突然冧落嚟，好彩佢及時走到出黎，如果唔係後果真係不堪設想。 然後就即刻打電話去櫃檯請人上嚟處理，接線生係一位外藉嘅員工，簡單講咗成件事情後，佢就問有冇人受傷同埋話會搵人上嚟睇，於是我哋就等，等咗一陣都係未有人上嚟，再打多次電話俾佢，跟住佢就講On My Way。 佢上到嚟我就請佢叫經理上嚟處理呢件事情，然後佢話無經理係到，淨係影張相話send俾經理睇，同佢講咗幾次佢都係話請唔到人上嚟，我都冇嘢好講，跟住佢就將我哋轉上去一間高層啲但係同房形嘅房間俾我哋就冇啦。 就算轉左房成晚其實都瞓得唔係咁好，因為頭先發生嘅事情實在太恐怖。 到咗第二朝我哋食完早餐再抖咗一陣，2點checkout，但係呢段時間期間都冇收過任何一個電話，係關於尋晚發生嘅件事，都已經覺得有啲過分，然後落到櫃檯checkout嗰陣時再同佢講返呢件事，問佢哋點解尋日嘅事完全冇人follow up，究竟你哋酒店有冇人知，櫃檯嘅經理講佢哋知道嘅，但尋晚有人手處理唔到，我同佢講你地咁大間酒店遇到咁嚴重嘅事竟然冇人處理，跟住個經理就反問我想點，呢間酒店同員工都好差，我淨係只想退款。講完退款之後，佢話而家回覆唔到我，叫我等電話處理返呢件事，我真係覺得佢哋嘅處理手法好差，我就講點樣都要俾個聯絡方法我，我唔知要等佢哋電話等幾耐，如果佢哋冇人聯絡我，咁件事係咪又當冇咗。 最後我哋收到電話，一開始都只係講話俾返個俾番buffet我哋，真心呢間酒店咁恐怖，處理問題嘅方法又咁差我真係唔會想再喺度住，最後我都係要求退款，然後佢又話再覆返我，過左一陣打嚟終於肯退款。 今次想分享呢件事情係想大家如果住呢間酒店要小心啲，我BF今次好彩可以避得到，如果係小朋友或者老人家嘅話，後果可能不堪設想，所以想喺度提醒大家！！

不過未幾，該帖文已消失於群組中，有網民再次開post討論事件，有人認為酒店安全好有問題；有人則認為樓主是典型貪心住客，可見留言反應兩極。

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責任編緝：馮雪怡