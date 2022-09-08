【巴黎奧運】香港體育舞蹈總會舉辦霹靂舞選拔賽　挑選合適選手備戰奧運

▲ 香港體育舞蹈總會舉辦霹靂舞選拔賽，挑選合適選手備戰奧運。（奧海城提供）

2024巴黎奧運將新增霹靂舞項目，繼6月中旬，信和集團與香港體育舞蹈總會霹靂舞分部將舉辦第2站「2022 香港霹靂舞代表隊選拔賽」，挑選出合適的香港代表隊成員作針對訓練備戰奧運資格賽。

香港體育舞蹈總會霹靂舞分部主席、本港國際認可裁判B-Boy Fishball表示，霹靂舞正式成為奧運項目，對霹靂舞者十分鼓舞及興奮，香港霹靂舞運動員是十分有潛力，亦希望香港能夠代表可以出戰2024巴黎奧運，雖然過程並不容易，但香港運動員精神就是永不放棄，會朝著「Road To Paris」目標一起努力。

信和集團市務集團總經理梁翠珊表示，新興運動需要更多的支持才可有良好的發展，希望能與霹靂舞運動員一起同行。 信和 除了贊助香港代表選拔賽外，亦會進行多方面霹靂舞推廣活動，例如於商場舉辦霹靂舞體驗班及相關文化工作坊，讓大眾不只欣賞比賽，更可一起參與，更多機會了解這項奧運項目，令霹靂舞運動更普及化。

「香港霹靂舞代表隊選拔賽 - 第二站」將在9月24-25日，在奧海城主題中庭舉行，屆時奧海城主題中庭將會化身為街頭霹靂舞比賽場地，讓各組別入選之參賽者於舞台上隨着節拍以舞步對戰。

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責任編輯：李榮忠