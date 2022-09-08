  • 29°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 19:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴黎奧運】香港體育舞蹈總會舉辦霹靂舞選拔賽　挑選合適選手備戰奧運

社會 17:36 2022/09/08

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

香港體育舞蹈總會舉辦霹靂舞選拔賽，挑選合適選手備戰奧運。（奧海城提供）

2024巴黎奧運將新增霹靂舞項目，繼6月中旬，信和集團與香港體育舞蹈總會霹靂舞分部將舉辦第2站「2022 香港霹靂舞代表隊選拔賽」，挑選出合適的香港代表隊成員作針對訓練備戰奧運資格賽。

香港體育舞蹈總會霹靂舞分部主席、本港國際認可裁判B-Boy Fishball表示，霹靂舞正式成為奧運項目，對霹靂舞者十分鼓舞及興奮，香港霹靂舞運動員是十分有潛力，亦希望香港能夠代表可以出戰2024巴黎奧運，雖然過程並不容易，但香港運動員精神就是永不放棄，會朝著「Road To Paris」目標一起努力。

信和集團市務集團總經理梁翠珊表示，新興運動需要更多的支持才可有良好的發展，希望能與霹靂舞運動員一起同行。信和除了贊助香港代表選拔賽外，亦會進行多方面霹靂舞推廣活動，例如於商場舉辦霹靂舞體驗班及相關文化工作坊，讓大眾不只欣賞比賽，更可一起參與，更多機會了解這項奧運項目，令霹靂舞運動更普及化。

「香港霹靂舞代表隊選拔賽 - 第二站」將在9月24-25日，在奧海城主題中庭舉行，屆時奧海城主題中庭將會化身為街頭霹靂舞比賽場地，讓各組別入選之參賽者於舞台上隨着節拍以舞步對戰。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【安達臣道冧天秤】警方會循天秤設計、用料等多方面調查　暫時未有拘捕行動
今日 17:09
【安達臣道冧天秤】警方會循天秤設計、用料等多方面調查　暫時未有拘捕行動
【疫苗通行證】5大疑問包括兒童如何用疫苗通行證？　家長手機可拍照二維碼？
今日 17:24
【疫苗通行證】5大疑問包括兒童如何用疫苗通行證？　家長手機可拍照二維碼？
【共創明Teen】共創明「Teen」計劃今起接受報名　本月28日截止
今日 17:33
【共創明Teen】共創明「Teen」計劃今起接受報名　本月28日截止

你可能感興趣

【安達臣道冧天秤】警方會循天秤設計、用料等多方面調查　暫時未有拘捕行動
今日 17:09
【安達臣道冧天秤】警方會循天秤設計、用料等多方面調查　暫時未有拘捕行動
【疫苗通行證】5大疑問包括兒童如何用疫苗通行證？　家長手機可拍照二維碼？
今日 17:24
【疫苗通行證】5大疑問包括兒童如何用疫苗通行證？　家長手機可拍照二維碼？
【共創明Teen】共創明「Teen」計劃今起接受報名　本月28日截止
今日 17:33
【共創明Teen】共創明「Teen」計劃今起接受報名　本月28日截止
霹靂舞 運動 運動員 信和 運動 文娛藝術 香港 工作坊

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
今日 10:08
【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
【生命鬥士】證實患乳癌同時疑患肝癌　歌手曾路得陷人生低點：唔知要醫邊樣先
16:08 2022/09/07
【生命鬥士】證實患乳癌同時疑患肝癌　歌手曾路得陷人生低點：唔知要醫邊樣先
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
10:50 2022/09/07
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦