【親子好去處】中環海濱周末舉行運動消閒博覽　30個攤檔+遊玩設施免費入場

▲ 中環海濱本周末將舉行運動消閒博覽，場內有30個攤檔及免費遊玩設施。

疫情下大家都減少了運動，不妨到戶外參加活動出一身汗。由SWEAT CLUB及CVM合辦的首屆「SWEAT DAY」將於本周末（12日）在中環海濱活動空間舉行，當中包括運動消閑博覽，有近30個攤檔售賣不同產品及設工作坊，場內更有多個打卡位及遊玩設施，免費入場。

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當日「SWEAT DAY」包括3大活動，分別為運動消閑博覽、運動班「GET SWEAT GO」及小朋友大型競技項目「小小體能王」，當中運動消閑博覽是免費入場，並有多個打卡位和免費遊玩設施，包括由香港知名藝術家鄧卓越（Dorophy Tang）創作的56個「不倒B」。

▲ 由香港知名藝術家鄧卓越（Dorophy Tang）創作的56個不倒B，個個不同，仲可以同佢哋抱抱。（有關機構提供）

場內有接近30個攤檔售賣不同產品、以及舉辦不同的工作坊，包括西班牙原創多用途頭巾「BUFF®️」、100%手工製作首飾「Only K」、運動衫褲品牌「Wyrd Running」、香港花式劍球協會、COFFEE cLouD、極地學堂跆拳道場、STEM機關王、小角落、大圓與小星星、小小射擊手、點點媽媽 Powered by 山與可、襪仔咩咩的繪本窩 X 田嘢、STEP OUT Academy等。

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10歲或以下兒童競逐「小小體能王」

此外，當日亦有一項小朋友最大型競技項目「SWEAT DAY - 小小體能王」，預計當日會有超過100名10歲或以下的小朋友，按出生年份分級別爭奪「小小體能王」之稱號。而每位參賽者更可獲豐富的完成紀念品。

另一運動班項目「GET SWEAT GO」，參加者可於當日參與由專業教練帶領的「跑步訓練班」及一項自選「戶外運動訓練班」，包括「HIIT」、「Stick Mobility」、「泰拳」、「核心肌群訓練」及「預防痛症及舒緩運動」。同時亦可參與為期一個月的「虛擬跑」以挑戰自選的累積跑步距離。

除了獲得精美參加紀念品外，成功完成以上全部三項挑戰，更可獲得「完成者」名銜及豐富「完成紀念品」。

SWEAT DAY 運動消閒博覽

日期：2022年9月12日

時間：2pm - 9pm

地點：中環海濱活動空間，入口近添馬公園

費用：免費入場

詳情：【按此】

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責任編輯︰林綺玲