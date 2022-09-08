【武俠粵劇】王志良重演《呂布》勾受傷陰影　花旦林穎施+梁非同分享養聲心得

▲ 四大文武生及雙花旦聯手演出《武俠》粵劇專場。（左起）梁非同、宋洪波、李秋元、梁兆明、王志良、林穎施。（攝影：湯致遠）

資深傳媒人彭美施自2018年退休，轉而成為粵劇班主，去年一齣新編新編粵劇《呂布情傾貂蟬》贏盡口碑，今年她再度製作《武俠》粵劇專場，新編六段折子戲，更邀來香港四大文武生梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良聯同雙旦林穎施、梁非同演出，在新派包裝底下，全為承傳粵劇的文化傳統。

在12月份於西九戲曲中心公演的《武俠》，以忠、義、勇、智、俠、情為題，呈現六段全新編製的折子戲，包括「楊宗保魂斷金山」、「關公送嫂斬六將」、「趙子龍勇救阿斗」、「周瑜赤壁建奇功」、「多情種花前遇俠」、「風塵三俠結義情」，都是家喻戶曉而觀眾熟悉的經典角色和情節。

另外，去年大獲好評的《呂布情傾貂蟬》亦再度重演，並繼續由新貴文武生王志良及花旦林穎施上陣演出。

▲ 兩位花旦林穎施（左）和梁非同（右）今次要同時挑戰多個角色。

受傷不礙熱情

去年《呂布情傾貂蟬》演出時屢生波折，文武生王志良曾上台前傷腳，演出當日更試過失聲，需師父羅家英及師母汪明荃送他醫院打開聲針。

重提此事，王志良坦言多少帶來演出陰影，但會忘記痛苦，重新出發。「意外事情無法預料，但有了上次經驗，今次就會萬事小心，因為今次同時要兼顧唱打，有更多武場戲，要加緊練功，不能夠躲懶。」他亦十分感謝對手林穎施，在他失聲時亦分擔了部分曲目，相信今次重演會更有默契。

對於拍檔的讚賞，林穎施衷心感恩。「跟志良再合固然開心，今次更要演出另外演出新編的六段折子戲，同時飾演穆桂英和霍小玉，一武一文，既要應付體力，亦要在角色間投入和抽離，挑戰很大。」她就特別敬佩班主彭美施的魄力，以武俠的概念推廣粵劇，盼能吸引更多觀眾入場。

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說到受傷經驗，相對資歷較深的梁兆明、李秋元、宋洪波也有不同體會，如試過弄傷韌帶，上台前還要扶著枴扙，更經歷過演出前不慎受傷，迫著要臨時落幕，然而，他們都認同，只要一踏出虎道門，就會忘卻了身上的傷痛，只會專心於演出。

兩代演員訓練不同

今次6位粵演員中，花旦梁非同最年青，中大畢業的她，因醉心粵劇而投身戲行，這次她亦兼演兩角，包括「風塵三俠」紅拂女和「三國」小喬。

作為後輩的梁非同，笑言：「很榮幸可以跟5位演出經驗豐富的前輩合作，亦有幸可以參予這樣大製作的粵劇，由規模、演出陣員至宣傳攻勢，都是近年少見的。班主施姐透過這幾齣新派劇目，希望能吸引平時不看粵劇的觀眾，我們成為表演者，也有機會接觸不同的界別。」

梁非同過去試過演出穆桂英的角色時，不慎弄傷手踭，歷經3個月才康復，成為她入行以來最難忘的經歷。

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資深前輩李秋元回想：「若以訓練來看，我們跟梁非同這一輩是有很大分別，因為她是土生土長，以前是在課餘時間去學唱戲；我們則是內地出身，自小就要為演出受訓，不過，雖然訓練和背景不同，但大家也是不容易走過來，而目標和方向也是一致的。」

同樣演出經驗豐富的梁兆明，坦言今日的粵劇發展，亦要能夠與時並進。「好像今演出的折子戲，當中角色如關公、周瑜、趙子龍，年青一代不會感陌生，因為無論在課本、電影或遊戲上也常有出現，通過這些家喻戶曉的人物，配上全新的燈光、投影等舞台效果，相信更能吸引普羅觀眾，但我們也不會失去傳統，依然保留粵劇的精髓。」

宋洪波則表示，無論是耳熟能詳的才子佳人戲碼，以至今次強調武藝合一的名將佳人，都只為戲曲能有更大的發揮，代代相傳傳統藝術文化。

▲ 說到飲食習慣，各人都各有口味。（湯致遠攝）

飲食習慣

要做到色聲藝俱全，除了基礎功要扎實，日常生活的修行也絕不能少。說到演出前的飲食習慣，一眾文武生和花旦亦各有口味，談得不亦樂乎，不過意外地，大家原來都不算太嚴謹。李秋元笑道：「我是甚麼也要吃，只要不是太刺激的食物便可，但我聽過有些演員是要特地吃辣椒，才覺得可以開聲，所以沒有甚麼標準，因人而異。」宋洪波亦說：「我也是可以演出前食熱氣食物，只要不過份就可。」

花旦愛美，林穎施演出前就會注意戒口。「煎炸食物一定不會吃，平時也會多煲養聲湯水，滋潤聲線。」相反梁非同就沒有甚麼所謂，只要飲食均衡就可。

記者：陳家昌