【冧天秤】精進全港天秤項目停工待查　5個公營房屋工程勢受阻

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安達臣道冧天秤意外有新進展，勞工處發言人指，今日內會巡查精進建築有限公司在全港有使用塔式起重機的地盤，並會發出「暫時停工通知書」，停止在有關地盤內所有塔式起重機的運作，直至處方信納他們已採取足夠安全措施消除有關危害，才可復工。

發言人續稱，處方昨日已展開一項特別執法行動，巡查全港有使用塔式起重機的其他建築地盤，檢視相關塔式起重機是否符合相關安全法例及《安全使用塔式起重機工作守則》的要求，尤其特別留意起重機的豎立及支承情況。若發現不符合上述法例或工作守則的要求，會即時發出「暫時停工通知書」停止其運作，並會考慮提出檢控，不會給予警告。

至於發展局亦已根據既定機制啓動規管安排，限制精進建築參與工務工程的投標。

消息指，房委會旗下有6個由精進建築承建的地盤，至少5個公營房屋地盤已於今日（8日）起停工，料影響到東涌第100區、屯門第29區西、白田邨第十期、大埔第9區（富蝶邨第二期）、葵涌麗祖路等公營房屋項目。

勞工處強調正全速進行調查，以確定意外成因，並查找有關持責者的法律責任，若調查發現有違例事項，定會依法處理。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，承建商及僱主必須為其僱員提供安全的工作系統、作業裝置及工作環境。承建商及僱主如違反這些規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳梓蔚