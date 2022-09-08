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【小學教育】建議增彈性課時比率至佔25%　教育局指可用作加強國安及STEAM教育

社會 18:08 2022/09/08

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教育局指引建議提高可供彈性處理的課時，由約19%增至25%。（資料圖片）

教育局今日（8日）公布《小學教育課程指引》（試行版）（2022），其中指引建議調整小學各科目所佔的課時百分比，同時提高可供彈性處理的課時，由約19%增至25%。教育局建議，學校將彈性課時用作多元化的全方位學習活動，加強認識中華文化、《憲法》、《 基本法》教育及國家安全教育等。

教育局於指引中表示，小學教育課程指引專責委員會同意提高彈性課時的比率，旨在為學校拆牆鬆綁，增加整體課程規劃的彈性和跨課程學習的空間，亦讓學校可進一步安排跨課程學習、閱讀活動、STEAM 教育、體育及全方位學習活動等，讓學生有更多機會綜合應用不同學習領域或科目的知識，積極參與體育活 動，令他們的學習經歷更趨均衡、豐富和多元化。

指引建議，學校可調整各科的課時比率，詳情如下：

學習領域／科目 佔總課時的百分比（2014年指引） 佔總課時的百分比（2022年指引）
中國語文教育 25-30% 不少於23%
英國語文教育 17-21% 不少於16%
數學教育 12-15% 不少於11%
小學常識科／科學、科技教育個人、社會及人文教育　 12-15% 不少於11%
藝術教育 10-15% 不少於9%
體育 5-8% 不少於5%
可供彈性處理的課時  19% 25%
六年總課時 4752小時

指引又指出，學校要善用騰出的彈性課時發展課程更新重點，如進一步整合與加強價值觀教育、STEAM 教育、跨課程閱讀、跨課程學習及全方位學習活動。學校可按校本情況和需要，考慮各級採用不同的方式安排彈性課時，建議運用彈性課時的例子包括：

  • 多元化的全方位學習活動，加強認識中華文化、《憲法》、《基本法》教育及國家安全教育
  • 安排與生涯規劃教育、媒體和資訊素養及健康校園等相關的講座／參觀
  • 跨科內地交流考察活動
  • 進一步推動跨課程學習／閱讀活動
  • 強化 STEAM 教育

指引列明，不建議學校減少體育的課時，亦不建議「一刀切」增加體育的課時。指引又指出，因應疫情期間半天面授課堂安排所獲得的經驗，學校可嘗試改善以往的課堂編排，重新規劃學生在下午的學時，靈活編排跨課程學習活動的時段，為不同年級或能力的學生提供多元化的學習經歷。

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責任編輯：黃悅晴

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