《娜娜的逝水年華》入圍釜山國際電影節　導演：女性是時代的真正受害者

▲ 《娜娜的逝水年華》

由印尼新銳女導演卡米拉安迪妮（Kamila Andina）執導的電影《娜娜的逝水年華》在今日（9月7日）宣布入圍今屆釜山國際電影節的「亞洲電影之窗」單元 。

電影較早時已於第72屆柏林影展中入圍「最佳電影金熊獎」，戲中飾演情婦的羅拉巴蘇姬（Laura Basuki）更勇奪「最佳配角銀熊獎」，並獲電影雜誌VARIETY盛讚《娜娜的逝水年華》「如王家衛遇上阿比查邦」。

《娜娜的逝水年華》講述在1960年代改朝換代的印尼，娜娜經歷過戰火洗禮，在戰爭中失去了家庭。雖然如今已再婚過著富裕無憂的生活，但往事揮之不去。

她在家中地位卑微，丈夫更有外遇，娜娜一直沉默忍受，直至一天她認識了丈夫的其中一個情婦，一切就起了翻天覆地的變化。情婦竟成為了她唯一可以信任的人，讓她得到慰藉，傾訴內心的秘密。兩個女人的生命自此交織在一起，並共同尋找自由的希望……

▲ 《娜娜的逝水年華》入圍今屆釜山國際電影節。

父親是印尼殿堂級導演（Garin Nugroho）的卡米拉安迪妮早前接受訪問，被問到作為一位掀起新浪潮的女性導演的感受，她強調：「女性的力量是需要被肯定的」。

卡米拉形容稱：「女性是時代的真正受害者。但在每個時代，都總會有代表性的女性人物 : 她從不自視為受害者，即使她總是難免地要作出犧牲。」

她續指：「《娜娜的逝水年華》是關於一個作為時代受害者的女性故事，她受害於戰爭、政治、叛亂和父權社會，但希望尋找自由及其意義。她跟丈夫的其中一個情婦成為了好友，因為那是她獲得支持的唯一途徑。」

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