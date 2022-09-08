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【黃Viu韓綜】綜藝《青春MT》集結朴寶劍等六大男神 　朴敘俊化成金魚權娜拉變得得B

娛樂 18:36 2022/09/08

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黃Viu煲劇平台將播出特別綜藝企劃《青春MT》，結集豪華演出陣容，由「六大男神」朴敘俊、朴寶劍、池昌旭、黃寅燁、安普賢和鄭振永同台鬥戲！

六大男神

韓國知名電視劇導演金成允曾執導《夢想起飛 Dream High》、《Who Are You－學校2015》等青春偶像劇，當時他起用一眾年輕演員如金秀賢、IU、金所炫和南柱赫擔正大旗，此後位位水漲船高，他也榮昇「巨星推手」！

全新特別綜藝《青春MT》以金成允導演為中心，號召曾經與他合作過的主演們共同出演，節目更雲集十五位最當時得令的韓流演員，包括《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延和《梨泰院Class》朴敘俊、安普賢、權娜拉、劉慶秀、李周映，以及《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黃寅燁、池慧元、金寶允，未開播已引爆網上熱話。

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經營餐車

據悉一眾男神女神早於六月底進行為期4日3夜的秘密拍攝，當時便有不少路透照意外流出，只見演員們按照出演劇集分成三隊經營餐車，令人好奇會否有其他嘉賓驚喜現身！

近日製作單位亦陸續釋出花絮照，其中《梨泰院Class》隊伍戴上卡通頭套，朴敘俊化成萌爆金魚、權娜拉還變身史上最美「得得B」，養眼的畫面讓網民直呼「不真實」；另外，朴寶劍和黃仁燁為了贏得遊戲，不惜被特製椅子彈入水中，池昌旭還試圖勇闖鬼屋，慘被「女鬼」嚇到暴走，讓人更想一探演員們在戲劇以外、跨劇組盡情玩樂的一面！

原創劇

觀眾亦可一併收看一系列Viu Original原創劇《依法相愛吧》、《說出你的願望》、《今日的網漫》、《朝鮮精神科醫師劉世豐》、《螞蟻在燃燒》和《Good Job》，以及足本重溫金成允導演作品包括《Big》、《夢想起飛 Dream High》和《雲畫的月光》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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