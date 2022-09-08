【文化藝術】香港藝術館與劉小康策劃漢字主題展覽　精選展品包括清代印刷《舊約全書》

▲ 香港藝術館與著名設計師劉小康聯合策劃「字由人──漢字創意集」展覽。（政府新聞處）

由香港藝術館與著名本地設計師劉小康聯合策展的「香港藝術︰客席策展」系列之「字由人──漢字創意集」展覽，明日（9日）起在香港藝術館舉行，並邀得香港中文大學藝術系客席教授陳育強擔任展覽顧問。是次展覽以漢字為主題，透過逾百組香港藝術館、私人藏家及機構不同媒介的展品，展示漢字在日常生活、商業及藝術創作上的應用，以及呈現在亞洲的當代漢字創意。

展覽展品種類多元化，包括書法、印章、印刷品、攝影、錄像及多媒體裝置等，作品來自內地、台灣、香港、日本及韓國的藝術家。精選展品包括在清代同治四年（1865年）印刷、由英華書院收藏的一套《舊約全書》，這項珍貴展品是以被譽為19世紀最完整的一套中文活字──「香港字」印刷而成；李漢所寫的「李漢港楷」手稿；中國當代藝術家徐冰的《英文書法七言聯》及魏立剛的《無題》；香港著名設計師靳埭強的數碼動畫《意在山林》，以及馮兆華（華戈）及雷超榮的電影題字等。客席策展人亦邀請了四位本地藝術家陳育強教授、洪強、鍾緯正和劉學成以作品回應展覽主題。

中國漢字流傳三千多年，其結構和形態獨特，於歷朝歷代中成為文人和書法家創作的重要載體和素材。各地在漢字的應用上都有不同的發展，種種創意可見於匠人、藝術家、文人及書法家的作品中，亦在民間百姓的日常生活如遊戲、宗教、節日、吉慶中體現。透過對不同領域的漢字研究成果，展覽展示漢字在人文生活及當代創作上的價值，讓觀眾以多重視野探尋漢字、書法、創作與藝術的關係。

展覽由9月9日至明年11月26日在九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館6樓新空間舉行。有關展覽詳情，請瀏覽網頁或致電2721 0116查詢。

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記者：黃穎津