【一人一願望】仿效大澳設燈籠讓學生許願 黃永樹校長：新學年訂立新目標

▲ 保良局黃永樹小學仿效大澳設燈籠節，讓學生許願。

新學年伊始，每個學生都有新目標。位於將軍澳區的熱門小學保良局黃永樹小學，學校每年都會舉辦活動，鼓勵每位學生為新學年訂立目標。適逢中秋佳節，學校今年向每個學生派發一個燈籠，邀請每位學生為燈籠設計外觀，最重要是寫上心願，學校再仿效大澳花燈節，將所有同學的燈籠都掛在半空。

走入黃永樹小學，遠遠可見色彩繽紛的燈籠在學校半空飄揚，吸引家長到校接送放學時打卡。仰望燈籠海，發現學生的創意無限，有些會為燈籠加上不同的裝飾，化身成卡通公仔的頭像，有些畫上卡通人物、有些會設計成為氫氣球、有些則會畫上傳統的亭台樓閣，不同的燈籠有不同的顔色，也有不同的圖案，最惹人注目是每個學生有不同的目標及希望。

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一人一個燈籠，一人一個願望。黃永樹小學的陳瑞良校長解釋，學校希望透過活動，讓每個學生思考下自己的目標，尤其是即將升中的同學，可以思考自己的理想。記者隨機抽問了4位小六學生，發現年紀雖輕但目標明確，崔鑫怡同學盼能成為一名視藝老師、劉宥雅希望成為中學老師、劉晞晴同學志向是成為一位跳舞老師，而林瑾濠同學的志向則為醫生或科技人員。

4位小六學生更雀躍地分享其設計的燈籠，他們的願望包括「升中呈分試成績理想」、「希望成績進步」、「入讀心儀的中學」、「順利升讀英文中學」。今年就讀小六的劉晞晴，她的燈籠非常花心思，她坦言學校過去都有不同的活動，但對今年的燈籠節感到很驚喜，大讚「震撼」。

劉同學指，自己設計燈籠前會與父母商量自已未來一年的目標，透過設計燈籠，不單可以認識中華文化，並且了解自已的目標，亦因而想想自己的夢想。同班林瑾濠同學的目標是入讀心儀的英文中學，但他拿到燈籠後也非常感慨，他指爸爸在內地工作，疫情下已兩年沒有回港，期間父子只能靠視像電話通話，他非常掛念爸爸，於是借燈籠表達思念，祈願能夠盡快一家團聚。

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陳瑞良校長補充，學生有目標，有願望，有理想，學校會盡力透過家校合作去引導學生達成目標。以今年小六的學生為例，絕大部分學生都希望能順利升讀心儀中學，校方早已於小五升小六的暑假，已協助學生錄製自我介紹的影片，以及製作學習檔案等，即將還會舉辦升中面試班等。

雖然在疫情下，不少課外活動被迫暫停，而黃永樹小學因設有專屬泳池，泳隊能在疫情的規定下持續運作，林瑾濠、崔鑫怡和劉宥雅同學都是泳隊成員，並曾經參與學校的獨木舟隊，她們都渴望能夠在最後一個學年活動能夠重啓。陳校長表示，學校會視乎疫情發展繼續引入新的課外活動，例如會成立劍擊隊。

家長欣賞學校理念而報讀

這四位六年級學生能夠兼顧學業和體藝，難怪有家長以黃永樹小學心儀小學。二年級學生家長譚太表示，自己欣賞學校以培育和啟發學生潛能為目標，女兒當年小一派位以黃永樹小學為第一志願，由於競爭激烈大抽獎階段落空，幸好最後順利透過叩門入讀。

譚太透露面試分兩輪進行，校方著重學生是否具備自信，以及願意分享自己，多於著重學業表現。她續稱，首輪面試主要圍繞生活情景題，例如「如果迷路會如何處理?」第二輪面試則是家長與子女同時面見，當年適逢港鐵屯馬綫通車，老師問她「屯馬綫有那些車站?」等。

另一位同樣是女兒就讀二年級的趙太指出，她當年到學校聽小一簡介會，最吸引的地方是校方會因材施教，按照學生的專長來調配不同的資源在不同的學生身上，最後決定以黃永樹小學為第一志願，而經過一年，女兒也非常喜歡上學。

事實上，學校過去幾年都舉辦透過不同的活動包括願望風車、願望摩天輪，鼓勵學生思考自已的目標和夢想，而今年的願望燈籠則是首次舉辦，陳校長稱，雖然受到不少家長和同學的讚賞，但現已構思明年可以如何想到明年可以在什麼地方優化，期望明年可以做得更好。

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撰文: 殷鳳萍